MWC 2017: Новая Nokia 3310 – возрождение легенды?

26.02.2017, MForum.ru

Как и ожидалось, компания HMD Global в рамках Всемирного мобильного конгресса представил обновленный вариант легендарного телефона Nokia 3310. Но получила ли новинка что общее с легендарным смартфоном кроме названия?

Итак, обновленный Nokia 3310 построен на базе платформы Series 30+, а его основные спецификации включают в себя 2,4-дюймовый дисплей разрешением 240х320 точек, 16 Мб встроенной памяти, слот для карт microSD объемом до 32 Гб, Bluetooth 3.0, 2 Мп камеру со светодиодной вспышкой на задней панели и FM- радио. Емкость аккумулятора – 1020 мАч, которых новинке должно хватить на месяц работы без подзарядки. Размеры нового Nokia 3310 составляют 115,6х51х12,8 мм. Впрочем, во внешности новинки некоторые элементы действительно вызывают устойчивую ассоциацию с легендарным телефоном, при этом новый 3310 будет выпускаться в красном, матовом синем, глянцевом жёлтом и сером матовом цветах. Цена – 49 евро. Вот таким получился новый Nokia 3310, вопрос ли в том сможет ли он повторить успех оригинала или станет очередной невыдающейся «звонилкой» с громким именем.