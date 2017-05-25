Анонсы: Vkworld Mix + станет самым доступным безрамочным смартфоном

MForum.ru
25.05.2017,
Судьба недавно созданного бренда Cagabi, пытавшегося предложить рынку самые доступные устройства разных классов, оказалась не очень успешной. У компании возникли трудности, результатом которых стал его переход «под зонтик» Vkworld.
В частности под брендом Vkworld вышел смартфон F2, ранее известный как Cagabi One Plus. «Фишкой» этого аппарата является использование сенсора Sony IMX149 с пикселем размером 1,4 мкм, что позволяет получать неплохие фото даже при недостатке освещенности. Также отметим сдвоенную вспышку для тыловой и фронтальной камер. С учетом цены в $60 это весьма неплохо. В остальном Vkworld F2 вполне стандартен для своего сегмента – 5-дюймовый дисплей разрешением 1280х720 точек, 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти, 5 Мп камера на передней панели и аккумулятор емкостью 2200 мАч. Релиз Vkworld F2 ожидается уже в июне этого года.
Кроме того, компания уже ориентируется на новый проект в лице безрамочного смартфона в стиле Xiaomi Mi Mix. Новинка будет называться Vkworld Mix + и призвана стать самым доступным безрамочным смартфоном на рынке. По данным производителя экран будет занимать 85% площади передней панели устройства, оно получит металлический каркас, сдвоенную вспышку и сканер отпечатка пальцев на задней панели. Релиз Vkworld Mix + ожидается уже этим летом (июнь/июль).
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
05.05. [Новинки] Слухи: Vkworld S3 – смартфон с динамиком Philips и сенсором Sony за $50 / MForum.ru
22.11. [Новинки] Анонсы: Vkworld Stone V3 Plus и V3 Max скоро станут доступны для предзаказа / MForum.ru
07.10. [Новинки] Анонсы: VKworld Stone V3S – очень крепкая «звонилка» за $30 / MForum.ru
12.08. [Новинки] Анонсы: Vkworld T1 Plus Kratos оснащенный камерой Sony IMX258 будет поставляться с бесплатным VR Box / MForum.ru
12.10. [Новинки] О смартфонах и не только #27: Большая презентация Microsoft, робот-смартфон из Японии и чипгейт iPhone 6S / MForum.ru
25.05. [Новинки] Анонсы: Vkworld Mix + станет самым доступным безрамочным смартфоном / MForum.ru
25.05. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Max 2 получил аккумулятор 5300 мАч / MForum.ru
24.05. [Новинки] Анонсы: Huawei Y6 2017 представлен официально / MForum.ru
24.05. [Новинки] Анонсы: Honor Band A2 – смарт-браслет с экраном и датчиком ЧСС / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: LG X venture – защищенный смартфон с QuickButton / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Honor 6A со Snapdragon 435 представлен официально / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Meizu M5c - яркие цвета и неплохая камера / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Vertu Signature Cobra Limited Edition – телефон с ценой $360000 / MForum.ru
22.05. [Новинки] Слухи: Lenovo подтвердило использование в Moto Z2 Play аккумулятора емкостью 3000 мАч / MForum.ru
19.05. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Sony Xperia XZ Premium / MForum.ru
18.05. [Новинки] Слухи: Doogee собирается выпустить флагман с MediaTek Helio X30 и 8 Гб ОЗУ / MForum.ru
18.05. [ПО] Мобильные ОС: Google подтвердил релиз Android O «в конце лета» / MForum.ru
17.05. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Samsung Galaxy J3 (2017) / MForum.ru
17.05. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи Nokia 3, 5, 6 и новой 3310 / MForum.ru
16.05. [Новинки] Анонсы: HTC U11 с оболочкой Edge Sense представлен официально / MForum.ru
16.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Huawei Y7 с аккумулятором 4000 мАч и Android 7.0 Nougat / MForum.ru
16.05. [Новинки] Анонсы: Huawei Y3 2017 – брендовый смартфон за $60 / MForum.ru
15.05. [Новинки] Это интересно: Цена люксовой версии Nokia 3310 начинается от 119 тысяч рублей / MForum.ru
15.05. [Новинки] Анонсы: Blackview P2 Lite с аккумулятором емкостью 6000 и функционалом Powerbank / MForum.ru
12.05. [Новинки] Слухи: В TENAA замечен прочный смартфон ZTE / MForum.ru