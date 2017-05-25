Анонсы: Vkworld Mix + станет самым доступным безрамочным смартфоном

25.05.2017, MForum.ru

Судьба недавно созданного бренда Cagabi, пытавшегося предложить рынку самые доступные устройства разных классов, оказалась не очень успешной. У компании возникли трудности, результатом которых стал его переход «под зонтик» Vkworld.

В частности под брендом Vkworld вышел смартфон F2, ранее известный как Cagabi One Plus. «Фишкой» этого аппарата является использование сенсора Sony IMX149 с пикселем размером 1,4 мкм, что позволяет получать неплохие фото даже при недостатке освещенности. Также отметим сдвоенную вспышку для тыловой и фронтальной камер. С учетом цены в $60 это весьма неплохо. В остальном Vkworld F2 вполне стандартен для своего сегмента – 5-дюймовый дисплей разрешением 1280х720 точек, 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти, 5 Мп камера на передней панели и аккумулятор емкостью 2200 мАч. Релиз Vkworld F2 ожидается уже в июне этого года.

Кроме того, компания уже ориентируется на новый проект в лице безрамочного смартфона в стиле Xiaomi Mi Mix. Новинка будет называться Vkworld Mix + и призвана стать самым доступным безрамочным смартфоном на рынке. По данным производителя экран будет занимать 85% площади передней панели устройства, оно получит металлический каркас, сдвоенную вспышку и сканер отпечатка пальцев на задней панели. Релиз Vkworld Mix + ожидается уже этим летом (июнь/июль).