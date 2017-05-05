Слухи: Vkworld S3 – смартфон с динамиком Philips и сенсором Sony за $50

05.05.2017, MForum.ru

Многим из нас компания Vkworld знакома как производитель простых и прочных мобильных телефонов. Однако, Vkworld это еще и смартфоны с интересным соотношением цены и возможностей. Ярким примером этой концепции является Vkworld S3, который уже в мае должен появиться на рынке.

Ожидается, что аппарат будет доступен в двух вариантах, младший из которых будет оценен всего в $50. В части «фишек» Vkworld S3 производитель обещает основное внимание уделить мультимедийным возможностям и внешности устройства. В частности, этот смартфон получит динамик Philips мощностью 3,6 Вт и поддерживающий фирменные технологии глубокого баса и окружающего звука Dolby. Суммарные гармонические искажения составят 0,0019%, интермодуляционное искажение – 0,0057%.

Другой отличительной особенностью Vkworld S3 станет использование модуля Sony IMX149, с размером пикселя 1,4 мкм (размеры матрицы 1/3,2 дюйма), что благоприятно скажется на съемке в условиях недостатка освещенности. Остальные спецификации новинки включают в себя 5,5-дюймовый IPS-дисплей, 1/2 Гб ОЗУ, 8/16 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD, 5 Мп фронтальную камеру, два SIM-слота и аккумулятор емкостью 2800 мАч. ОС - Android 7.0. И для цены в $50 это очень неплохо!