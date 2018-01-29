Слухи: VKWorld Mix 3 – безрамочный смартфон с емким аккумулятором и экраном 18:9

29.01.2018, MForum.ru

Согласно свежей информации из Поднебесной, уже в ближайшее время может состояться анонс смартфона VKWorld Mix 3. Новинка станет продолжением идей заложенный в безрамочный смартфон VKWorld MIX Plus. Ранее этот аппарат упоминался в утечках как VKWorld Mix 2, который должен был выйти до конца 2017 года.

VKWorld Mix 3 будет оснащен 5,99-дюймовым экраном разрешением FullHD+ с поддержкой технологии In-Cell и режимом Sunlight (солнечный свет), в котором яркость будет повышена до 600 нит. Кроме того, экран получит минеральное стекло Gorilla Glass 4, олеофобное покрытие и будет поддерживать работу в перчатках. Для минимизации толщины верхней рамки сканер отпечатка пальца и фронтальная камера размещены в нижней части передней панели. В части аппаратной платформы речь идет о 8-ядерном процессор с частотой 2,5 ГГц, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и аккумуляторе емкостью 5000 мАч. Дата релиза и возможная цена пока не раскрываются. Однако, производитель обещает, что VKWorld Mix 3 станет самым доступным смартфонов относительно конкурентов с аналогичным набором характеристик.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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