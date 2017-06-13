Кадры: Денис Лысов заменит Александра Шипулина в Ростелекоме

MForum.ru
13.06.2017,
Александр Шипулин выходит на пенсию, новым вице-президентом - директором МРФ "Юг" ПАО "Ростелеком" назначен Денис Лысов.
Назначенный вице-президентом – директором макрорегионального филиала «Юг» Денис Лысов ранее девять лет возглавлял филиал МТС в Ростовской области.
«Важно, что Денис Константинович знает специфику работы телеком-операторов на Юге и Северном Кавказе. Рассчитываем, что он, опираясь на традиции, придаст новый импульс развитию компании, активно включится в цифровую трансформацию МРФ и «Ростелекома» в целом. Свежий взгляд Дениса Константиновича на организацию работы, на бизнес-процессы будет полезен всем. Нам важно сохранять и даже наращивать долю рынка на Юге, добиваться высокой операционной эффективности МРФ, активнее развивать сегменты новых цифровых и облачных сервисов, повышать клиентоориентированность», – отметил Михаил Осеевский.
Денис Константинович Лысов родился в 1978 году в Ростове-на-Дону. В 2000 году окончил Северо-Кавказский филиал Московского технического университета связи и информатики по специальности «Сети связи и системы коммутаций».
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