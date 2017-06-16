Анонсы: Alcatel A3 10 – недорогой планшет с 10,1-дюймовым экраном и голосовой связью

16.06.2017, MForum.ru

Под торговой маркой Alcatel представлен планшетный компьютер Alcatel A3 10, оснащенный IPS-дисплеем диагональю 10,1 дюйма (разрешение 1080х800 точек). Кроме того, Alcatel A3 10 снабжен 3G-модулем и позволяет совершать голосовые вызовы. И для цены в 9999 индийских рупий подобный функционал выглядит достаточно неплохо.

Внутри Alcatel A3 10 нашлось место для чипсета MediaTek MT8735B (4 ядра, 1,1 ГГц), 2 Гб ОЗУ, 16 Гб флэш-памяти, слота microSD (до 128 Гб), а также 5 Мп тыловой и 2 Мп фронтальной камер. Кроме того, новинка оснащена парой двухдисковых динамиков, призванных обеспечить хорошее качество звука. Емкость аккумулятора – 4600 мАч. ОС – Android 7.0 Nougat. Цветовое решение только одно, классический черный (Volcano Black). На индийском рынке Alcatel A3 10 уже доступен для покупки.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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