Пресс-релизы: МегаФон подготовил «Фишт» к высокому футбольному трафику

MForum.ru
23.06.2017,
23 июня 2017 г. Сочи. Абоненты «МегаФона» на первых матчах Кубка конфедераций-2017 высоко оценили возможности обновленной телеком-инфраструктуры на стадионе «Фишт», взорвав сеть онлайн-трансляциями самых ярких футбольных моментов.
Первые матчи Кубка конфедераций-2017 (19 и 21 июня) на сочинском стадионе «Фишт» посетили в общей сложности порядка 55 тысяч болельщиков, которые отличились высокой мобильной активностью. Около 40% гостей футбольной арены на обоих матчах воспользовались услугами «МегаФона», проговорили около 70 тысяч минут и сгенерировали около 1000 гигабайт интернет-трафика в сетях 3G/4G/4G+. Такой объём информации можно сравнить с 5-месячной непрерывной онлайн-трансляцией матча в соцсети. Таким образом, «МегаФон», выступая техническим партнером «Национального Центра Информатизации» госкорпорации «Ростех», успешно испытал на южнороссийской арене соревнований систему связи, созданную под задачи телеком-сопровождения мероприятий Кубка конфедераций-2017 и Чемпионата мира-2018.
«Мы организовали на сочинском стадионе уникальную систему мульти-операторского доступа, на базе которой обслуживаются абоненты всех сотовых операторов. По итогам первых двух матчей мы можем утверждать, что даже при высокой загрузке арены и интенсивной активности всех мобильных пользователей, наша сеть превосходно справляется с большими объемами трафика. Тем более, если учесть, что основной поток передачи данных составляли видеотрансляции с трибун — сеть отработала на «отлично». Здесь задействованы 460 объектов связи «МегаФона», предназначенные для одновременного обеспечения надежной голосовой связью и мобильным интернетом 3G/4G/4G+ не менее 45 тысяч человек, — отмечает Анатолий Горбунов, директор сочинского отделения компании «МегаФон». — Уже 29 июня стадион встретит новый матч Кубка конфедераций, и даже в случае полного аншлага мы ожидаем высоких показателей качества связи».
Выполняя обязательства в рамках партнёрства с «Национальным Центром Информатизации», «МегаФон» провел большую техническую работу не только на стадионе «Фишт», но и на прилегающих к нему территориях. Надежным 4G-покрытием дополнительно обеспечены южный вход на стадион и близлежащие технические павильоны, а также мобильная связь заработала на тренировочном поле для команд-участниц Кубка конфедераций. В обширной зоне гостеприимства для болельщиков и представителей оргкомитета спортивного события в Олимпийском парке оператор установил 30 новых объектов связи с расширением диапазона действия 3G/4G-услуг. Вместе с тем на стадионе «Фишт» оператор организовал магистральную сеть волоконно-оптической линии связи емкостью 100 Гбит/с для передачи видео-трафика телевещательных компаний.
Госкорпорация «Ростех» назначена единственным исполнителем проекта по созданию инфраструктуры связи и ИТ для Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и Кубка конфедераций FIFA 2017. Реализует проект дочерняя компания «Ростеха» - «Национальный Центр Информатизации». ПАО «Мегафон» выиграл тендер НЦИ на предоставление телеком-инфраструктуры для оказания сервисов мобильной и фиксированной связи.
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