Пресс-релизы: Tele2 и «МаксимаТелеком» выяснили, какие мессенджеры предпочитают пассажиры метро

MForum.ru
28.06.2017,
Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, и «МаксимаТелеком», оператор Wi-Fi-пространства в Московском метрополитене, проанализировали предпочтения пользователей мобильного интернета. Самыми популярными интернет-ресурсами и сервисами среди пассажиров столичной подземки оказались социальные сети и мессенджеры.
Tele2 является лидером по покрытию сети LTE в Московском метрополитене. К бесплатной высокоскоростной сети MT_FREE, оператором которой выступает «МаксимаТелеком», ежедневно подключается около 1,5 млн абонентов. Компании проанализировали скачанный интернет-трафик и выяснили, что чаще всего пассажиры столичной подземки используют социальные сети и мессенджеры.
При выборе приложений для общения 53,4% абонентов Tele2 в ожидании поезда отдают предпочтение мессенджеру WhatsApp. Второе место занимает Viber с долей 42%, а третье место досталось сети Facebook и ее мессенджеру (23%).
Примечательно, что мессенджер Telegram и социальная сеть Instagram не вошли в тройку лидеров и разделили четвертую позицию в рейтинге (около 18%). Кроме того, абоненты Tele2 реже других мессенджеров пользовались Skype: он оказался на пятом месте списка с показателем в 1,6%.
Согласно полученным данным, 91% абонентов Tele2 в московском метро подключаются к интернету с помощью смартфонов, а 9% пользователей предпочитают планшеты.
Рейтинг предпочтений клиентов Tele2 отличается от списка наиболее популярных сетей и мессенджеров, составленного оператором «МаксимаТелеком».
Так, по данным «МаксимаТелеком», самыми популярными соцсетью и мессенджером среди пассажиров метро стал Facebook – приложения открывают 74,8% пользователей бесплатной высокоскоростной Wi-Fi-сети MT_FREE. На втором месте по популярности – мессенджер WhatsApp с охватом 63,2%. Соцсетью «ВКонтакте», у которой нет мессенджера в виде отдельного приложения, пользуется 55% подключившихся к MT_FREE.
На четвертом месте по популярности – соцсеть Instagram (42,1%), которой лишь немного уступают «Одноклассники» (37,3%). Около трети пользователей бесплатного Wi-Fi-доступа в метро общаются через мессенджеры Viber (30,1%) и Telegram (27,2%). Наконец, чуть более четверти аудитории MT_FREE – 25,9% пользователей − открывают Twitter.
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Алексей Бойко, аналитик MForum.ru, комментирует: Tele2 обеспечивает услуги мобильного интернет-доступа через сеть LTE уже на 88 подземных станциях метро, что обеспечивает компании лидирующие позиции по обеспечению LTE абонентов в московской подземке.
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