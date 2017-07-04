Пресс-релизы: Tele2 проанализировала активность болельщиков на Кубке конфедераций

MForum.ru
04.07.2017,
Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подвел итоги мобильной активности болельщиков Кубка конфедераций. Компания проанализировала данные гостевого роуминга, а также интернет- и голосовой трафик абонентов во время посещения матчей. Чаще всего клиенты Tele2 звонили на сочинском стадионе «Фишт», а пользовались интернетом на стадионе «Санкт-Петербург». Наибольшее число зарубежных гостей, которые подключались к сети оператора в дни турнира, приехали в Москву из США.
Самый высокий объем интернет-трафика был скачан абонентами Tele2 во время просмотра футбольных матчей на стадионе «Санкт-Петербург», на втором месте оказался московский стадион «Открытие Арена». Третье место по популярности использования на его трибунах мобильного интернета занял сочинский «Фишт».
Именно с олимпийского стадиона «Фишт» абоненты Tele2 чаще всего звонили по мобильному телефону. Второе место по количеству сделанных на нем звонков занимает «Открытие Арена», а третье место досталось стадиону «Санкт-Петербург».
Tele2 зарегистрировала наибольшую SMS-активность на стадионе «Казань Арена», второе место по числу отправленных здесь сообщений занял стадион «Фишт», а третье место осталось за главным стадионом Северной столицы.
Tele2 составила рейтинг матчей, где абоненты были наиболее активны в пользовании голосовой связью и мобильным интернетом, а также в отправке сообщений. Оказалось, что чаще всего абоненты выходили в интернет на матче Россия – Португалия, который прошел 21 июня Москве. Второе место занял финальный матч турнира Чили – Германия, сыгранный 2 июля в Санкт-Петербурге. Последнее место в тройке принадлежит матчу между сборными Португалии и Мексики за третье место, который состоялся в этот же день в столице.
Наибольшее число звонков абонентов Tele2 зафиксировала на финальном матче Чили − Германия. Второе место по популярности использования голосовых услуг неожиданно занял матч Германия – Камерун в Сочи 25 июня. Третье место досталось игре между командами Португалии и Чили, которая состоялась в Казани 28 июня.
Этот же матч стал лидером по SMS-активности абонентов. На втором месте оказался футбольный поединок между командами России и Португалии, на третьем − финальный матч турнира Чили − Германия.
Помимо предпочтений абонентов в использовании услуг связи на играх Кубка, Tele2 проанализировала результаты гостевого роуминга. Оказалось, что в Москве наибольшее количество зарубежных абонентов, подключившихся к сети Tele2 в дни турнира, прибыло из США. На втором месте оказались гости из Китая, а замыкает тройку стран-лидеров Эстония. К сети Tele2 также активно подключались путешественники из Белоруссии (4-е место) и Люксембурга (5-е место).
В Санкт-Петербурге на первом месте по подключению к сети Tele2 оказались граждане Эстонии. Вторую строчку рейтинга заняли гости из США, а на третьей позиции снова оказался Китай. Четвертое и пятое места в списке стран-лидеров принадлежат Италии и Великобритании.
В Сочи наибольшее число гостевых роумеров прибыло из Белоруссии, а на втором месте, как и в Северной столице, оказались гости из США. Третье место рейтинга заняли гости из Украины. Наконец, 4-е и 5-е места в пятерке лидеров достались путешественникам из Армении и Эстонии соответственно.
В Казани наибольшее число гостей, которые выбрали сеть Tele2 во время Кубка, были из США. Второе место разделили туристы из Белоруссии и Мексики, что закономерно, так как большинство матчей с участием мексиканской команды проходило именно в Казани. Далее в рейтинге следуют Чехия и Латвия.
Наивысшая активность по потреблению интернет-трафика зафиксирована у абонентов из США, голосовая активность − у туристов из Китая, а больше всего SMS отправляли гости из Белоруссии.
Примечательно, что на московском матче Португалия – Мексика количество абонентов из Мексики на 40% превышало число абонентов из Португалии. В дни Кубка конфедераций услугами оператора пользовались и гости из экзотических стран − Омана, Гибралтара, Макао, Кот-д'Ивуара.
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