Кадры: Себастьян Толстой - новый глава Ericsson в России

MForum.ru
05.07.2017,
Себастьян Толстой назначен новым главой Ericsson в России;
· Эту должность он будет совмещать с позицией Вице-президента по продажам в Восточной Европе и Центральной Азии;
· Обширный опыт Себастьяна в сфере телекоммуникаций и отрасли ИКТ позволит усилить позиции Ericsson на рынке.
Себастьян Толстой назначен главой подразделения компании Ericsson (NASDAQ: ERIC) в России. Он будет отвечать за развитие новой стратегии Ericsson, направленной на укрепление технологического лидерства компании на рынке, повышение прибыльности и обеспечение успешности бизнеса клиентов и партнеров. При этом основное внимание будет уделяться совместному продвижению продуктов и услуг, а также росту эффективности для максимального удовлетворения требований заказчиков. Помимо этого, Себастьян будет отвечать за стоящие перед компанией задачи, связанные с развитием 5G, интернета вещей, облачных технологий и цифровизацией бизнеса партнеров Ericsson в 12 странах, включая Россию, Украину, Казахстан, Грузию, Армению, Монголию и др.
Себастьян пришел в Ericsson в 1996 году и за годы работы в компании занимал разные руководящие позиции во многих странах мира. В период с 1996 по 2009 годы он руководил работой с клиентами в Швеции, России, США и Японии. Начиная с 2009 он отвечал за продакт-менеджмент, развитие бизнеса, стратегические и маркетинговые коммуникации. Среди его достижений – репозиционирование стандарта GSM (2G), трансформация работы в области исследований и разработок (R&D) и продакт-менеджмента. Себастьян также внес вклад в создание основы для новой стратегии Ericsson в области беспроводной связи, в результате которой был запущен получивший несколько наград портфель продуктов Ericsson Radio System, а также инновационные концепции, в числе которых 5G plug-ins.
Себастьян имеет диплом бакалавра в области управления бизнесом, полученный в Стокгольмской школе бизнеса. Он свободно владеет шведским, английским и русским языками.
«Себастьян имеет обширный опыт по множеству направлений в области телекоммуникаций и отрасли ИКТ, включая бизнес сетей связи, стратегию, управление продвижением продуктов и маркетинговые функции. Его знания и опыт позволят усилить позиции Ericsson на рынке и ускорить трансформацию и рост бизнеса», - считает старший вице-президент и глава компании Ericsson в Европе и Латинской Америке Арун Банзал (Arun Bansal).
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