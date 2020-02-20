Кадры: Валерий Шоржин заменил Мартина Шкопа в команде ВымпелКом

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Кадры: Валерий Шоржин заменил Мартина Шкопа в команде ВымпелКом

20.02.2020, MForum.ru

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Некоторые перемены в компаниях происходят без лишней помпы, и становятся известны не сразу. Но малозначительными их не назовешь.

Валерий Шоржин, МТС, подписывает соглашение с Ericsson о создании в Республике Татарстан совместного Центра исследований и разработок для создания и вывода на российский и глобальный рынки инновационных продуктов и решений на основе технологий 5G и IoT
Валерий Шоржин, МТС (слева), подписывает соглашение с Ericsson о создании
в Республике Татарстан совместного Центра исследований и разработок для создания
и вывода на российский и глобальный рынки инновационных продуктов
и решений на основе технологий 5G и IoT, 2018 год, Барселона

В ноябре 2019 года МТС объявила о рокировке - должность вице-президента Группы по облачным и цифровым решениям занял Дмитрий Халин, хорошо известный всем, кто имел дело с Microsoft в России. На этом посту он сменил Валерия Шоржина, который проработал в МТС более десятка лет, с 2008 года. На должность вице-президента МТС по цифровым технологиям Валерий был назначен в июле 2019 года. В ноябре того же года он решил покинуть компанию.

А в январе стало известно о его появлении в команде ВымпелКом - в должности исполнительного вице-президента по технологическому развитию сети. Здесь он заменил Мартина Шкопа, человека, безусловно, разбирающегося в технологиях, но не столь знакомого с реалиями российского рынка. В задачи г-ну Шоржину вменяются эффективность исполнения общей стратегии и процессов развития, строительства и эксплуатации сети. Так что это именно он сейчас отвечает за ускоренное развитие сети Билайн, ее стройку и обновление ударными темпами.

Биографическая справка:

Валерий Шоржин более 25 лет работает в сфере телекоммуникаций и более 30 лет - в сфере информационных технологий.

Родился в 1963 году. В 1986 году окончил с отличием МВТУ им. Н.Э.Баумана.

В 1986 году начал работать в НИИ радиофизики

1993-1996 работал в Управлении автоматизации банковских технологий АКБ «Тверьуниверсал банк».

В период с 1996 по 2006 год занимал различные руководящие должности в телекоммуникационной компании «Совинтел».

С 2006 по 2008 годы работа в качестве CTO в телекоммуникационной группе «Фарлеп Инвест» (Украина).

В 2009 году Шоржин пришел в группу МТС на должность директора по ИТ корпоративного центра.

В 2010 году он был назначен директором по управлению закупками группы МТС, а в 2014 стал исполнительным вице-президентом по закупкам и административным вопросам.

В сентябре 2018 года был назначен вице-президентом МТС по цифровым бизнес-решениям, где занимался созданием созданием нового non-telco бизнес направления деятельности группы.

В июле 2019 года Валерий перешел на должность вице-президента по облачным и цифровым решениям в МТС.

МВТУ им. Баумана закончил по специальности «Автоматические информационные системы», прошел программу корпоративного МВА МТС в Сколково. Является лауреатом рейтингов ТОП-1000 российских менеджеров и обладателем российских и международных премий в области закупочной деятельности.

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теги: ВымпелКом Билайн кадры назначения Валерий Шоржин Мартин Шкоп

© Алексей Бойко, MForum.ru

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