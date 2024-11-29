Лаборатории: Билайн открыл в Петербурге лабораторию для тестирования российского телеком-оборудования

29.11.2024, MForum.ru

Лаборатория позволит тестировать различные телеком-устройства, включая базовые станции.

У ВымпелКом уже была аналогичная лаборатория в Москве, открытие второй лабы в Петербурге связано с тем, что в Петербурге производятся, например, базовые станции Булат.

Лаборатория будет служить не только целям тестирования оборудования, но и обучению инженеров Билайна работе с отечественными телеком-продуктами, включая их установку, настройку и ввод в эксплуатацию. Оснащение лаборатории позволяет моделировать различные внештатные ситуации, чтобы инженеры могли отработать необходимые действия в подобных ситуациях.

Валерий Шоржин, заместитель генерального директора ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн), руководитель технического блока:

«Лаборатория в Санкт-Петербурге поможет снизить сроки ввода нового оборудования в работу и увеличит эффективность совместного использования техники разных вендоров. Это обеспечит нам дополнительную гибкость в развитии сети и ускорит реакцию на растущие запросы клиентов. Замена импортного оборудования на российское значительно упростит процесс обслуживания нашей инфраструктуры, поскольку это позволит быть полностью независимыми от поставок из-за рубежа. Наша задача – предоставлять пользователям самые современные и надежные сервисы, а развитие таких проектов как эта лаборатория позволяет нам двигаться в этом направлении еще быстрее».

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теги: лаборатории ВымпелКом Билайн отечественное оборудование

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