MForum.ru
21.07.2017,
Компания Samsung начала распространять приглашения на следующее мероприятие Samsung Unpacked, которое состоится в Нью-Йорке 23 августа. Если вспомнить более ранние утечки из южнокорейских источников, то именно в этот день может состояться анонса смартфона Samsung Galaxy Note 8, а силуэт Samsung S Pen на приглашении лишь подтверждает эту версию.
Впрочем, все это пока не более чем слухи и домыслы. Как и информация о том, каким может оказаться Samsung Galaxy Note 8. По имеющимся данным этот смартфон получит 6,3-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18,5:9. Внутри Galaxy Note 8 найдется место для Snapdragon 835 / Exynos 8895 (в зависимости от региона) и 6 Гб ОЗУ. На задней панели разместится сдвоенная камера. Ожидаемая емкость аккумулятора – 3300 мАч. Также покупателей ждет обновленный S Pen. Предполагается, что сканер отпечатка пальца разместиться на задней панели новинки. Однако относительно Galaxy S8/Galaxy S8+ его местоположение будет немного изменено, чтобы исключить заляпывание объектива теми, кто находит дактилоскопический сенсор на ощупь. Впрочем, увидит ли свет Galaxy Note 8 или это будет какое-то другое устройство, мы узнаем не ранее чем через месяц.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
08.06. [Технологии] Компоненты: Snapdragon 836 – флагман линейки Qualcomm второй половины 2017 года / MForum.ru
12.05. [Новинки] Это интересно: Восстановленные Samsung Galaxy Note 7 появились в продаже в Китае / MForum.ru
27.03. [Новинки] Это интересно: Обновление заблокирует возможность зарядки Samsung Galaxy Note 7 / MForum.ru
13.02. [Новинки] Это интересно: Разработка Samsung Galaxy Note 8 ведется в рамках проекта «Baikal» / MForum.ru
23.01. [Новинки] Это интересно: Samsung обнародовала причины возгораний Galaxy Note 7 / MForum.ru
21.07. [Новинки] Это интересно: Samsung Galaxy Note 8 будет представлен 23 августа / MForum.ru
21.07. [Новинки] Анонсы: LG Q8 – 5,2-дюймовая версия V20 / MForum.ru
20.07. [Новинки] Анонсы: Gretel S55 – бюджетный смартфон с двойной камерой / MForum.ru
20.07. [Новинки] Анонсы: Alcatel A3 и A3 XL стали доступны на российском рынке / MForum.ru
19.07. [Новинки] Анонсы: OPPO A77 со Snapdragon 625 и 16 Мп сэлфи-камерой представлен официально / MForum.ru
19.07. [Новинки] Анонсы: Honor 9 Premium с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти оценен в €455 / MForum.ru
18.07. [Новинки] Анонсы: Huawei Band 2 и Band 2 Pro с мониторингом сердечного ритма представлены официально / MForum.ru
18.07. [Новинки] Слухи: Стали известны характеристики Nokia 8 / MForum.ru
17.07. [Новинки] Анонсы: Panasonic P55 Max – смартфон с аккумулятором 5000 мАч и ценой $132 / MForum.ru
17.07. [Новинки] Анонсы: Недорогие фичефоны Nokia 105 и Nokia 130 представлены официально / MForum.ru
14.07. [Новинки] Это интересно: Uhans I8 получит экран с соотношением сторон 18:9 и 6 Гб ОЗУ / MForum.ru
13.07. [Новинки] Это интересно: Новые смартфоны Nokia будут использовать чипы Snapdragon / MForum.ru
12.07. [Новинки] Анонсы: Представлен Xiaomi Mi Note 2 Special Edition с 6 Гб ОЗУ / MForum.ru
12.07. [Новинки] Слухи: Google Pixel XL 2 замечен на рендерах / MForum.ru
11.07. [Новинки] Слухи: Geotel G1 – смартфон с аккумулятором емкостью 7500 мАч / MForum.ru
11.07. [Новинки] Анонсы: Ulefone T1 получит Helio P25, 6 Гб ОЗУ и сдвоенную камеру / MForum.ru
11.07. [Новинки] Анонсы: LG Q6 будет доступен в трех версиях / MForum.ru
10.07. [Новинки] Слухи: Xiaomi Redmi Note 5A будет оснащен сдвоенной тыловой камерой / MForum.ru
10.07. [Новинки] Слухи: Появились изображения и подробности о Xiaomi X1 / MForum.ru
07.07. [Новинки] Анонсы: Vivo X9s и X9s Plus со сдвоенными фронтальными камерами представлены официально / MForum.ru