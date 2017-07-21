Это интересно: Samsung Galaxy Note 8 будет представлен 23 августа

21.07.2017, MForum.ru

Компания Samsung начала распространять приглашения на следующее мероприятие Samsung Unpacked, которое состоится в Нью-Йорке 23 августа. Если вспомнить более ранние утечки из южнокорейских источников, то именно в этот день может состояться анонса смартфона Samsung Galaxy Note 8, а силуэт Samsung S Pen на приглашении лишь подтверждает эту версию.

Впрочем, все это пока не более чем слухи и домыслы. Как и информация о том, каким может оказаться Samsung Galaxy Note 8. По имеющимся данным этот смартфон получит 6,3-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18,5:9. Внутри Galaxy Note 8 найдется место для Snapdragon 835 / Exynos 8895 (в зависимости от региона) и 6 Гб ОЗУ. На задней панели разместится сдвоенная камера. Ожидаемая емкость аккумулятора – 3300 мАч. Также покупателей ждет обновленный S Pen. Предполагается, что сканер отпечатка пальца разместиться на задней панели новинки. Однако относительно Galaxy S8/Galaxy S8+ его местоположение будет немного изменено, чтобы исключить заляпывание объектива теми, кто находит дактилоскопический сенсор на ощупь. Впрочем, увидит ли свет Galaxy Note 8 или это будет какое-то другое устройство, мы узнаем не ранее чем через месяц.