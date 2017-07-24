Слухи: Появились «живые» фото «крепыша» Samsung Galaxy S8 Active

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Слухи: Появились «живые» фото «крепыша» Samsung Galaxy S8 Active

24.07.2017, MForum.ru

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В интернете появились изображения смартфона Samsung Galaxy S8 Active, представляющего собой более крепкую версию флагманского смартфона Galaxy S8. Причем, новинка получила значительно более емкий аккумулятор. Samsung Galaxy S8 Active оснащен батареей емкостью 4000 мАч, что на 1000 мАч больше чем у Galaxy S8. Кроме того поддерживается беспроводная зарядка Oi.

Слухи: Появились «живые» фото «крепыша» Samsung Galaxy S8 Active

Диагональ дисплея Samsung Galaxy S8 Active составляет 5,8 дюйма. Экран новинки не имеет закруглений, что придает ему некоторое сходство с LG G6. Аппаратная платформа представлена Snapdragon 835, 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти. Разрешение тыловой камеры Samsung Galaxy S8 Active составляет 12 Мп, фронтальной – 8 Мп. В программной части речь идет о Android Nougat с фирменной оболочкой.

Слухи: Появились «живые» фото «крепыша» Samsung Galaxy S8 Active

Впрочем, для Samsung Galaxy S8 Active более важны защита от влаги, металлическая рамка корпуса и задняя панель из практичного и крепкого поликарбоната. Samsung Galaxy S8 Active не получил аппаратных кнопок под экраном, их призван заменить голосовой ассистент Bixby, для вызова которого предусмотрена выделенная кнопка на боковой грани смартфона.

Слухи: Появились «живые» фото «крепыша» Samsung Galaxy S8 Active

Сканер отпечатка пальца размещен на задней панели. Первым Samsung Galaxy S8 Active появится у американского оператора AT&T, однако данных о цене и сроках релиза пока нет.

Слухи: Появились «живые» фото «крепыша» Samsung Galaxy S8 Active

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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