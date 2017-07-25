Слухи: Samsung Galaxy A7 (2018) замечен в бенчмарках

25.07.2017, MForum.ru

В бенчмарке GFXBench замечен смартфон с индексом SM-A730x. Как утверждают информированные источники, за этим номером модели скрывается Galaxy A7 (2018). Напомню, модельный номер SM-A710x принадлежит Galaxy A7 (2016), а Galaxy A7 (2017) – обозначен как SM-A720x.

По данным GFXBench в активе новинки присутствует чипсет с 8-ядерным 2,1 ГГц процессором (ядра – Cortex A53), дисплеем разрешением 1920х1080 точек, 4 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти. Фоточасть Samsung Galaxy A7 (2018) будет включать две 16 Мп камеры. Причем фронтальная может снимать видео в разрешении 1440p (тыловая – стандартное 1080p). ОС – Android 7.1.1. Остальные подробности пока неизвестны.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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