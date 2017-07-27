B2B: Tele2 подготовила комплексное предложение для бизнеса

MForum.ru

B2B: Tele2 подготовила комплексное предложение для бизнеса

27.07.2017, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запускает готовое решение для корпоративных клиентов – «Выгодный комплект». Представителям малого и среднего бизнеса теперь доступно удобное предложение, позволяющее оптимизировать телекоммуникационную инфраструктуру предприятия.

Комплексное решение Tele2 предлагает B2B-клиентам набор услуг для 5 сотрудников за 1900 рублей в месяц. В абонентскую плату включены 3 базовых блока: услуги «Многоканальный номер», «Корпоративная АТС» и «Бизнес-SMS».

B2B предложение Tele2 - "Выгодный комплект"

Пользователям предложения «Выгодный комплект» доступен одноименный тарифный план. Звонки на номера домашнего региона стоят 90 копеек за минуту. Корпоративные клиенты оператора также могут выбрать любой из открытых для подключения тарифов.

Услуга «Многоканальный номер» предоставляет единый мобильный номер для приема неограниченного количества входящих звонков. Стоимость подключения дополнительного номера составляет 250 рублей. Кроме того, в личном кабинете опции пользователям доступна статистика по звонкам, совершенных с многоканальных номеров.

«Корпоративная АТС» дает возможность повысить эффективность обработки вызовов от клиентов и партнеров. Услуга распределяет входящие клиентские звонки между мобильными номерами сотрудников компании. Стоимость подключения одного дополнительного пользователя составляет 250 рублей в месяц.

Сервис «Бизнес-SMS» позволяет отправлять 500 текстовых сообщений в месяц на номера партнеров и клиентов. Получателями SMS могут быть как абоненты Tele2, так и абоненты других российских операторов сотовой связи. Пользователи услуги управляют рассылками онлайн через личный кабинет: создают новые группы, следят за статусом рассылки, получают отчеты об осуществленных отправлениях и при необходимости увеличивают количество сообщений.

К базовому пакету услуг, входящему в комплексное предложение «Выгодный комплект», клиенты Tele2 могут дополнительно подключить и другие опции. Так, услуга «Городской номер» дает корпоративным клиентам возможность в дополнение к федеральному номеру получить прямой городской. Стоимость этой опции для одной SIM-карты с тарифным планом «Выгодный комплект» составит 3 рубля в сутки.

Корпоративные клиенты Tele2 также могут активировать услугу «Контроль сотрудников», позволяющую определить местоположение работников компании. Кроме того, благодаря опции «Плюс навигация» представителям бизнеса открыт безлимитный доступ к официальным сервисам геолокации «Яндекс. Карты», «Яндекс. Навигатор» и «Яндекс. Транспорт». При пользовании услугой интернет-трафик в сети Tele2 не тарифицируется. За обе опции взимается абонентская плата – 4 рубля в сутки на каждого сотрудника.

Ознакомиться с подробной информацией о комплексном предложении «Выгодный комплект» и оставить заявку на подключение можно на официальном сайте Tele2.

+ +

© MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

03.07. [Новости компаний] Пресс-релизы: Tele2 перенесет остатки неиспользованных услуг на В2В-тарифах / MForum.ru

26.06. [Краткие новости] Пресс-релизы: B2B-клиентом Tele2 можно стать не выходя из дома / MForum.ru

07.06. [Новости компаний]  Развитие сетей: Tele2 и РЖД договорились о развитии услуг мобильной связи для пассажиров / MForum.ru

07.06. [Новости компаний]  MVNO: Tele2 запустит на своей сети нового виртуального оператора связи / MForum.ru

24.05. [Новости компаний] B2B: Tele2 обновила линейку корпоративных тарифов в Москве / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 22:06 Parekunnel Тема: что выбрать Xiaomi Redmi Note 4 или Uhans Note 4?
мне кажется, что лучше взять официально продающийся Elephone C1, чем не вполне понятный Uhans c подозрительным железом и не факт что хорошей сборкой
Вчера 22:03 Parekunnel Тема: Самые популярные модели телефонов за последние 20 лет
Популярные - ещё не значит хорошие. Лучше вовремя ухватить OnePlus 3t, выходящий ограниченным тиражом, чем стать обладателем 100500-ого сяоми редми.
Вчера 21:59 Parekunnel Тема: Gretel S55 выглядит как Iphone 7
Gretel только выглядит как Iphone 7 , а OnePlus 5 и выглядит как айфон, и начинка не хуже.
Вчера 20:57 2017 Тема: Восстановление данных с утонувшего телефона
такой вопрос: телефон промок под дождём и больше не включается, на нём много важных снимков и записи с мобильных заметок (тоже очень важные), заметьте, что приложения эти, вроде заметок, не на ...
25.07.2017 06:47 Арам Самвелян Тема: Билайн А105 разблокировка (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 37 38 39 40 41)
Помогите. Imei 860630021405652

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung GT-S5610

Samsung GT-S5830

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Samsung GT-S5230

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C3322

Nokia 515

Samsung SM-G900 Galaxy S5

LG G3S D724

Samsung GT-S6802 Galaxy Ace Duos

Nokia X2 Dual SIM

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3200

Samsung GT-S6312 Galaxy Young Duos

Nokia 6280

Philips W732

Samsung GT-I9500 Galaxy S4

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung GT-S5380 Wave Y

HTC Desire 620G dual sim

Sony Ericsson XPERIA X3

Samsung GT-S5300 Galaxy Pocket

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2232

Nokia Asha 311

Nokia 2700 classic

Samsung SGH-X210

Philips W832

Samsung SM-G130H Galaxy Young 2

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-i5800 Galaxy 3

Nokia 3310

Samsung GT-S5310 Galaxy Pocket Neo

Nokia 225

Alcatel OT-2004C

Nokia 6300

Nokia 6700 classic

Samsung SGH-D780 DUOS

Nokia N8

Samsung GT-S7572 Galaxy Trend II Duos

Новые описания

Новости

27.07. [Новинки] Анонсы: Blackview A7 – смартфон со сдвоенной камерой за $50 / MForum.ru

27.07. [Технологии] Компоненты: USB 3.2 обеспечит скорость передачи данных до 20 Гбит/с / MForum.ru

26.07. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 5X – сдвоенная камера, Snapdragon 625 и MIUI 9 за 1499 юаней / MForum.ru

26.07. [Новинки] Анонсы: Oukitel K10000 Max – крепкий смартфон с аккумулятором 10000 мАч / MForum.ru

26.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о смартфоне Nokia 2 / MForum.ru

26.07. [Новинки] Анонсы: Moto Z2 Force - обновление смартфона с небьющимся дисплеем / MForum.ru

25.07. [Новинки]  Анонсы: Blu Vivo 8 – металлический смартфон с Android Nougat за $212 / MForum.ru

25.07. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A7 (2018) замечен в бенчмарках / MForum.ru

24.07. [Новинки] Слухи: Появились «живые» фото «крепыша» Samsung Galaxy S8 Active / MForum.ru

24.07. [Новинки] Слухи: Qualcomm Snapdragon 836 дебютирует вместе с Pixel 2 / MForum.ru

21.07. [Новинки] Это интересно: Samsung Galaxy Note 8 будет представлен 23 августа / MForum.ru

21.07. [Новинки] Анонсы: LG Q8 – 5,2-дюймовая версия V20 / MForum.ru

20.07. [Новинки] Анонсы: Gretel S55 – бюджетный смартфон с двойной камерой / MForum.ru

20.07. [Новинки]  Анонсы: Alcatel A3 и A3 XL стали доступны на российском рынке / MForum.ru

19.07. [Новинки]  Анонсы: OPPO A77 со Snapdragon 625 и 16 Мп сэлфи-камерой представлен официально / MForum.ru

19.07. [Новинки]  Анонсы: Honor 9 Premium с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти оценен в €455 / MForum.ru

18.07. [Новинки] Анонсы: Huawei Band 2 и Band 2 Pro с мониторингом сердечного ритма представлены официально / MForum.ru

18.07. [Новинки] Слухи: Стали известны характеристики Nokia 8 / MForum.ru

17.07. [Новинки]  Анонсы: Panasonic P55 Max – смартфон с аккумулятором 5000 мАч и ценой $132 / MForum.ru

17.07. [Новинки] Анонсы: Недорогие фичефоны Nokia 105 и Nokia 130 представлены официально / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: