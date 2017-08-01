Пресс-релизы: Евросеть: выручка от онлайн продаж выросла на 82% во втором квартале

MForum.ru
01.08.2017,
Москва, Россия. Второй квартал 2017 года стал очень успешным для интернет-коммерции Евросети. Благодаря модернизации сайта, улучшению логистических процессов и нескольких успешных рекламных кампаний выручка от онлайн продаж возросла на 82% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года.
Илья Адамский, директор управления интернет-коммерции и корпоративных продаж компании Евросеть: «Мы видим насколько мир сейчас живет быстрее. И сегодня для наших покупателей уже недостаточно получать заказ, сделанный в интернете на следующий день или через день – необходимо получить заказ в течение 24 часов рядом с домом или работой. И мы следуем этим трендам: сейчас 68% заказов, сделанных на сайте, покупатель может забрать через 15 минут, а еще 17,5% заказов через 4 часа».
Основными драйверами роста стали: возможность резервирования и быстрого самовывоза заказов из магазинов Евросети, модернизация сайта (улучшение процесса оформления заказов) и обновленная мобильная версия сайта. По статистике компании, количество заказов с самовывозом продолжает стремительно расти, курьерская доставка постепенно, но очень значительно, сокращается. Также важным фактором успеха онлайн продаж стало расширение интеграций с крупнейшими в России поставщиками электроники и бытовой техники.
2 года назад Евросеть запустила проект по внедрению омниканальной стратегии. Благодаря его реализации постепенно повышались скорость и удобство совершения заказа и получения товара. Обновленная в конце 2016 года версия сайта для мобильных устройств позволила увеличить конверсию в 2 раза и привела к росту выручки на 162% во втором квартале 2017 года по сравнению с вторым кварталом 2016 года. Все больше покупателей заходят на сайт и совершают покупки с мобильных устройств: в июле 2017 года таких пользователей на сайте было уже более 40% всей аудитории.
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