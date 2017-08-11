Слухи: Asus случайно раскрыл подробности о новых ZenFone 4

MForum.ru
11.08.2017,
На официальном сайте компании ASUS появились сведения о смартфонах семейства ZenFone 4, которое будет включать в себя 4 модели. Помимо титульного ZenFone 4 в новую линейку смартфонов ASUS войдут ZenFone 4 selfie, ZenFone 4 Selfie Pro и ZenFone 4 Max.
Несмотря на то, что флагманом новой линейки будет являться ZenFone 4 Pro, обычный ZenFone 4 выглядит весьма интересным устройством. Аппарат будет выпущен в двух версиях – младшей на базе Snapdragon 630 и более продвинутой на основе Snapdragon 660. Объем ОЗУ обоих вариантов составит 4 Гб, встроенной памяти – 64 Гб, а емкость аккумулятора – 3300 мАч. В части фотовозможностей ZenFone 4 порадует сдвоенной тыловой камерой, с сенсорами разрешением 12 и 8 Мп и объективом с углом обзора 120 градусов. Диагональ AMOLED-дисплея новинки составляет 5,5 дюймов, разрешение 1920х1080 точек. ZenFone 4 будет выпускаться в черном и белом вариантах, его рекомендованная цена для французского рынка составит €499 (за какую из версий не уточняется).
ZenFone 4 Selfie и Selfie Pro внешне схожи, однако внутри довольно сильно отличаются. В первом случае речь идет об аппарате со Snapdragon 430 внутри, в то время как Pro версия оснащена Snapdragon 625. Отличается и разрешение экранов – разрешение экрана ZenFone 4 Selfie составляет 720p, ZenFone 4 Selfie Pro – 1080p. В тоже время оба устройства оснащены 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и аккумуляторами емкостью 3000 мАч. Что интересно, ZenFone 4 Selfie и Selfie Pro не получат сдвоенных тыловых камер, а основное внимание сосредоточено на фронтальных камерах. Согласно имеющихся данных Selfie Pro присутствует достаточно странная комбинация из 24 и 5 Мп сенсоров, а обычный Selfie сочетает 20 и 8 Мп камеры на передней панели. Цена ZenFone 4 Selfie Pro составит 399 евро, ZenFone 4 Selfie оценен всего в 299 евро.
ZenFone 4 Max представляет собой более скромное устройство. Набор спецификаций этой новинки включает в себя 5,3-дюймовый дисплей разрешением 1280х720 точек, чипсет Snapdragon 425, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, связку из 13 и 5 Мп камер на задней панели и аккумулятор емкостью 4100 мАч. Ценник ZenFone 4 Max составит 229 евро.
© Антон Печеровый,
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