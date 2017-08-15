Тарифы: Билайн начал предоставлять Домашний интернет и ТВ без дополнительной платы

15.08.2017, MForum.ru

Билайн и ранее предоставлял так называемые конвергентные услуги практически бесплатно. Напомню, компания запустила тарифы линейки "Всё в одном" в марте 2016 года. Стоимость предложений линейки по части фиксированного интернет доступа и цифрового ТВ при подключении к тарифам "Всё" составляла 1 рубль. Сумма ничтожная, но ее требовалось оплачивать. Сегодня компания сообщила об отмене необходимости абонентам оплачивать эту сумму - услуги становятся бонусом для мобильных пользователей сети "Билайн".



Виталий Коробко, отдел маркетинга проводного интернета Билайн и Сергей Нищев, директор по развитию конвергентного бизнеса

Если на 16 января 2017 года насчитывалось порядка 500 тыс. домохозяйств, выбравших предложение Билайн в 100 крупнейших городах России, то за прошедшие 7 месяцев число домохозяйств выросло на 230 тысяч.

Напомню тарифные предложения компании:

«ВСЁ в одном 2» включает 12 ГБ мобильного интернет-трафика, 400 минут на звонки, 500 SMS и безлимитный Домашний интернет на скорости до 40 Мбит/с. Кроме того, вместе с тарифом дополнительно можно приобрести WiFi-роутер за 100 рублей в рассрочку на 24 месяца.

«ВСЁ в одном 3» - 20 ГБ интернет-трафика, 500 SMS и 1200 мобильных минут. Помимо этого, к основному номеру можно подключить одну дополнительную SIM карту (*). Также в тариф включен Домашний интернет на скорости до 50 Мбит/с и 82 канала Домашнего ТВ.

« ВСЁ в одном 4 » - 30 ГБ интернет-трафика для мобильных устройств, 2000 минут голосовой связи, 500 SMS и уже три дополнительных SIM карты(*). А также Домашний интернет на скорости до 100 Мбит/с, 139 телевизионных каналов с опцией «Возврат эфира» и бесплатный WiFi-роутер. Это самый востребованный на сегодня тариф.

» - 30 ГБ интернет-трафика для мобильных устройств, 2000 минут голосовой связи, 500 SMS и уже три дополнительных SIM карты(*). А также Домашний интернет на скорости до 100 Мбит/с, 139 телевизионных каналов с опцией «Возврат эфира» и бесплатный WiFi-роутер. Это самый востребованный на сегодня тариф. «ВСЁ в одном 5»: 30 ГБ мобильного интернета, 5000 минут, 500 SMS, возможность подключать до 5 дополнительных номеров(*) к своему тарифу, а ещё бесплатный WiFi-роутер, Домашний интернет на скорости до 100 Мбит/с и 139 цифровых каналов (2*).

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(*) Абонентская плата в случае подключения дополнительных номеров 150 рублей в месяц – для Москвы, 100 рублей – для регионов.

(2*) Абонентская плата на линейке тарифов «ВСЁ в одном» составит от 550 до 2500 рублей в зависимости от региона подключения.

Подключить любой из тарифов можно в городах присутствия Домашнего интернета и Домашнего цифрового телевидения «Билайн», за исключением Мурманска и Челябинска.

Почему "ВымпелКом" стал предоставлять востребованные услуги без дополнительных платежей? Во-первых, для удобства абонентов. Во-вторых, потому что довольные абоненты куда реже переходят к другим операторам. После запуска "ВСЁ в одном" вдвое выросло среднее "время жизни" пользователей услугой фиксированного ШПД. Благодаря этому компания может меньше тратить на привлчение абонентов. Вдобавок отмечается рост числа SIM-карт в рамках тарифа в домохозяйствах.

В ходе общения, менеджеры "Билайн" пообщали дальнейшее развитие сети фиксированного интернет-доступа, в том числе за счет предоставления услуг на базе других сетей ШПД по модели "виртуального оператора", также в компании планируют скоро представить модификацию "Семейных" тарифных планов и запустить услуги IoT.

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