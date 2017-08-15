Тарифы: Билайн начал предоставлять Домашний интернет и ТВ без дополнительной платы

MForum.ru
15.08.2017,
Билайн и ранее предоставлял так называемые конвергентные услуги практически бесплатно. Напомню, компания запустила тарифы линейки "Всё в одном" в марте 2016 года. Стоимость предложений линейки по части фиксированного интернет доступа и цифрового ТВ при подключении к тарифам "Всё" составляла 1 рубль. Сумма ничтожная, но ее требовалось оплачивать. Сегодня компания сообщила об отмене необходимости абонентам оплачивать эту сумму - услуги становятся бонусом для мобильных пользователей сети "Билайн".
Виталий Коробко, отдел маркетинга проводного интернета Билайн и Сергей Нищев, директор по развитию конвергентного бизнеса
Если на 16 января 2017 года насчитывалось порядка 500 тыс. домохозяйств, выбравших предложение Билайн в 100 крупнейших городах России, то за прошедшие 7 месяцев число домохозяйств выросло на 230 тысяч.
Напомню тарифные предложения компании:
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(*) Абонентская плата в случае подключения дополнительных номеров 150 рублей в месяц – для Москвы, 100 рублей – для регионов.
(2*) Абонентская плата на линейке тарифов «ВСЁ в одном» составит от 550 до 2500 рублей в зависимости от региона подключения.
Подключить любой из тарифов можно в городах присутствия Домашнего интернета и Домашнего цифрового телевидения «Билайн», за исключением Мурманска и Челябинска.
Почему "ВымпелКом" стал предоставлять востребованные услуги без дополнительных платежей? Во-первых, для удобства абонентов. Во-вторых, потому что довольные абоненты куда реже переходят к другим операторам. После запуска "ВСЁ в одном" вдвое выросло среднее "время жизни" пользователей услугой фиксированного ШПД. Благодаря этому компания может меньше тратить на привлчение абонентов. Вдобавок отмечается рост числа SIM-карт в рамках тарифа в домохозяйствах.
В ходе общения, менеджеры "Билайн" пообщали дальнейшее развитие сети фиксированного интернет-доступа, в том числе за счет предоставления услуг на базе других сетей ШПД по модели "виртуального оператора", также в компании планируют скоро представить модификацию "Семейных" тарифных планов и запустить услуги IoT.
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© Алексей Бойко,
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