Розница: По данным Билайн абоненты продолжают менять планшеты на фаблеты

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Розница: По данным Билайн абоненты продолжают менять планшеты на фаблеты

24.08.2017, MForum.ru

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Пресс-релиз "Билайн"

23 августа 2017 года, Москва. Абоненты «Билайн» в первом полугодии 2017 года все больше отдавали предпочтение LTE-cмартфонам, при этом продолжилось снижение спроса на планшеты, а количество смартфонов с большим экраном на руках у абонентов продолжило расти, следует из данных внутренней аналитики компании.

Розница Билайн

Устройства на руках у пользователей

В первом полугодии продолжилась и смартфонизация населения – количество смартфонов в сети «Билайн» выросло в 1,2 раза, а их проникновение превысило 55,8%. При этом в соответствии с общерыночной тенденцией продолжилось снижение популярности планшетов – на руках у абонентов «Билайн» их стало на 17% меньше.

Такие результаты во многом связаны с ростом спроса на смартфоны с большим экраном, которые становятся заменой планшетов. Так, если количество смартфонов до 4’’ практически не изменилось, а с экраном 4-5’’ увеличилось в 1,3 раза, то с экраном от 5’’ увеличилось в 2,3 раза.

Наибольшими темпами традиционно росло количество смартфонов на базе Android – их стало больше почти в 2,5 раза. Количество смартфонов на IOS увеличилось в 1,5 раза.

Говоря о тенденциях первого полугодия нельзя не отметить продолжающийся рост спроса на LTE-устройства. Их общее количество в сети «Билайн» выросло почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом количество смартфонов c поддержкой LTE увеличилось в 2 раза, а LTE-планшетов – в 1,2 раза.

По итогам первого полугодия суммарный 4G-трафик вырос в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом LTE-трафик смартфонов увеличился в 5 раз, а LTE-трафик планшетов – в 2,7 раза.

Устройства в продажах

Интересно, что в продажах количество смартфонов, проданных в первое полугодие, на 7% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, что, в первую очередь, связано с большим количеством акций с вендорами. При этом количество проданных планшетов также сократилось на 35%. На этом фоне выделяется рост на 13% количества проданных аксессуаров, обусловленный значительным расширением ассортимента.

В то же время по итогам первого полугодия количество проданных смартфонов с поддержкой LTE выросло на 20%, а без поддержки LTE сократилось на 40%. При этом продажи LTE-планшетов упали на 10%, а без поддержки этой технологии – на 49%.

Наибольший рост продажах смартфонов наблюдался в ценовой категории от 10 до 15 тысяч рублей – почти в 10 раз, а планшетов – в категории 15-20 тысяч рублей – более чем в шесть раз.

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Комментирует Алексей Бойко, аналитик рынка телекома

Любопытно читать отчет Билайн сразу после аналогичного отчета МТС. Тренд на рост среднего размера экрана не прекратился, хотя некоторые коллеги и предрекали его исчерпание. Фаблеты действительно успешно заменяют для многих планшеты, мода на них прошла, а уместных сценариев использования не так много. Проникновение смартфонов в абонбазу операторов сотовой связи России на уровне 56% почти равное для всех операторов "большой четверки", вариативность - минимальная, на уровне 1%. 

Интересно наблюдать, как цифры подтверждают общерыночные тренды. Например, проникновение смартфонов с LTE выросло  в 2 раза за год, а трафик - в 5 раз. Наглядная демонстрация факта, что действующие абоненты LTE активно наращивают потребление трафика. Это выгодно операторам с точки зрения возможности получения большего дохода от таких абонентов, но также ставит перед ними сложную задачу наращивания пропускной способности сетей мобильного ШПД. Можно прогнозировать рост инвестиций в развитие сетей. 

ВымпелКом сейчас проводит массовый апгрейд своей сети, заменяя устаревшее оборудование на новое. Это должно будет обеспечить клиентам компании улучшение пользовательского опыта. 

Настораживает некоторое снижение объемов продаж смартфонов в 1H2017, в компании это объясняют снижением числа совместных акций с вендорами. Это, на мой взгляд, отражает финансово-экономический кризис в России, как и рост объемов потребления кредитных услуг в розницце, которые показала МТС. Тем не менее, наибольший рост продаж смартфонов наблюдается не в сверхдешевых или в бюджетных категориях, а среди смартфонов ценовой категории 10-15 тысяч. Это оптимальная категория с точки зрения комбинации "цена-качество". 

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