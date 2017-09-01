Частоты: Telit сертифицировала модуль LTE Cat. M1 (LTE-M) для использования в сети AT&T

MForum.ru

Частоты: Telit сертифицировала модуль LTE Cat. M1 (LTE-M) для использования в сети AT&T

01.09.2017, MForum.ru

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Компания Telit объявила что ее трехдиапазонный модуль ME910C1-NA (b2, b4, b12) стал первым модулем Telit LTE Cat. M1 (LTE-M), который получил сертификацию для использования в сети AT&T LTE-M. Благодаря этому, провайдеры IoT-услуг имеют возможность начать их использование в своих продуктах. Модуль размером 28,2х28,2 мм в форм-факторе LGA построен на базе многорежимного модема Qualcomm MDM9206. Характеристики и детали.

Telit LTE-M Cat.M1

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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