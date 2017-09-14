MForum.ru
14.09.2017,
Слухи о смартфоне Nokia 2 в сети циркулируют довольно давно. Эта новинка будет относиться к бюджетному сегменту, а ее «сердцем» станет чипсет Qualcomm Snapdragon 212. Диагональ экрана Nokia 2 составит 5 дюймов, разрешение – 1280х720 точек.
Однако, несмотря на позиционирование в бюджетный сегмент, HMD Global оснастила новинку аккумулятором емкостью 4000 мАч. По крайней мере, именно такие данные указаны в отчете FCC. Таким образом, Nokia 2 получил самый емкий аккумулятор из всех представленных HMD Global смартфонов Nokia. И если к этому добавить достаточно скромную в части энергопотребления аппаратную платформу, то Nokia 2 может стать весьма «долгоиграющим» устройством. Информации о сроках анонса и возможной цене новинки пока нет, однако она явна будет стоить дешевле, чем Nokia 3 (в России 9 990 рублей).
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 15 марта 2017 года (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru
09.09. [Новости компаний] LTE: T-Mobile, Nokia и Qualcomm достигли скорости загрузки данных 1.175 Гбит/с / MForum.ru
05.09. [Новости компаний] LTE: SK Telecom и Nokia показали LTE с низкой задержкой / MForum.ru
30.08. [Новости компаний] mMIMO: China Mobile и Huawei показали гигабитные скорости с использованием полосы в 20 МГц / MForum.ru
29.08. [Новости компаний] LTE: Tele2 запустила 4G в Псковской области / MForum.ru
14.09. [Новинки] Слухи: По данным FCC Nokia 2 будет оснащен аккумулятором 4000 мАч / MForum.ru
14.09. [Новинки] Слухи: Sony H4233 с 6-дюймовым дисплеем и Android Oreo замечен GFXBench / MFrourm.ru
13.09. [Новинки] Анонсы: iPhone 8 и 8 Plus порадуют новой платформой и беспроводной зарядкой / MForum.ru
13.09. [Новинки] Анонсы: Apple Watch Series 3 могут работать и без iPhone / MForum.ru
13.09. [Новинки] Анонсы: iPhone X – юбилейный iPhone / MForum.ru
12.09. [Новинки] Анонсы: Oppo A71 появился на индийском рынке / MForum.ru
12.09. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Meiigoo S8 с 6,1-дюймовым дисплеем 18:9 и сдвоенной камерой / MForum.ru
11.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Note 3 со сдвоенной камерой и Snapdragon 660 представлен официально / MForum.ru
11.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab A (2017) сочетает 8-дюймовый дисплей и аккумулятор 5000 мАч / MForum.ru
11.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Mix 2 со Snapdragon 835 и 6-дюймовым дисплеем представлен официально / MForum.ru
08.09. [Новинки] Анонсы: Uhans Max 2 – 6,44-дюймовый фаблет с четырьмя камерами / MForum.ru
07.09. [Новинки] Анонсы: Vivo V7+ - смартфон с 5,99-дюймовым FullView-экраном и 24 Мп сэлфи-камерой / MForum.ru
07.09. [Новинки] Анонсы: Panasonic P9 – смартфон начального уровня / MForum.ru
06.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi A1 выпущен в рамках инициативы Android One / MForum.ru
06.09. [Новинки] Анонсы: Doogee BL5000 с аккумулятором 5050 мАч оценен в $143 / MForum.ru
05.09. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi 7 на Snapdragon 845 выйдет в 1 квартале 2018 года / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade A2S порадует привлекательной ценой / MForum.ru
04.09. [Новинки] IFA 2017: Какие смартфоны были показаны в Берлине? / MForum.ru
02.09. [Технологии] Компоненты: Huawei Kirin 970 – чипсет для устройств с искусственным интеллектом / MForum.ru
01.09. [Новинки] Анонсы: Официально представлены Alcatel Idol 5S, Idol 5, A7 XL и A7 / MForum.ru