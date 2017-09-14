Слухи: По данным FCC Nokia 2 будет оснащен аккумулятором 4000 мАч

MForum.ru

Слухи: По данным FCC Nokia 2 будет оснащен аккумулятором 4000 мАч

14.09.2017, MForum.ru

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Слухи о смартфоне Nokia 2 в сети циркулируют довольно давно. Эта новинка будет относиться к бюджетному сегменту, а ее «сердцем» станет чипсет Qualcomm Snapdragon 212. Диагональ экрана Nokia 2 составит 5 дюймов, разрешение – 1280х720 точек.

Слухи: Nokia 2 будет оснащен аккумулятором 4000 мАч

Однако, несмотря на позиционирование в бюджетный сегмент, HMD Global оснастила новинку аккумулятором емкостью 4000 мАч. По крайней мере, именно такие данные указаны в отчете FCC. Таким образом, Nokia 2 получил самый емкий аккумулятор из всех представленных HMD Global смартфонов Nokia. И если к этому добавить достаточно скромную в части энергопотребления аппаратную платформу, то Nokia 2 может стать весьма «долгоиграющим» устройством. Информации о сроках анонса и возможной цене новинки пока нет, однако она явна будет стоить дешевле, чем Nokia 3 (в России 9 990 рублей).

Слухи: Nokia 2 будет оснащен аккумулятором 4000 мАч

Слухи: Nokia 2 будет оснащен аккумулятором 4000 мАч

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации phonearena.com

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