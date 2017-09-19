Слухи: В сеть попали характеристики смартфонов HTC Ocean Master, Harmony и Lite

19.09.2017, MForum.ru

Согласно появившимся в сети данным, компания HTC работает над тремя новыми смартфонами, анонс которых ожидается в конце текущего года. Работа над устройствами ведется под кодовыми именами HTC Master, Harmony и Lite.

Ожидается, что HTC Ocean Master и Harmony будут оснащены экранами диагональю 6 дюймов и 4 Гб ОЗУ. При этом в активе Harmony предполагается только 64 Гб встроенной памяти, тогда как Master получит версию и со 128 Гб встроенной памяти. Фоточасть HTC Master будет включать в себя 12 Мп тыловую и 8 Мп фронтальную камеры. Таким образом, эта новинка отличается от U11/U Ultra, которые оснащались 16 Мп фронтальными камерами.

HTC Ocean Lite оснащен дисплеем диагональю 5,2 дюйма, однако эта модель не относится к начальному уровню и будет оснащена 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти. Остальные подробности о параметрах HTC Master, Harmony и Lite пока неизвестны. Релиз новинок ожидается в конце текущего года. Ocean Master и Ocean Lite стоит ожидать в ноябре, тогда как Harmony – ближе к сезону предновогодних продаж.