Пресс-релизы: Супергерой Tele2 спасает пользователей соцсетей от переплат

MForum.ru
21.09.2017,
Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, выпустил новые рекламные ролики, которые рассказывают о безлимитном трафике в социальных сетях и мессенджерах. В рекламе появился новый персонаж – супергерой, помогающий бороться с несправедливыми расходами.
Действие новых видеороликов происходит в мегаполисе: из-за пользования социальными сетями у жителей быстро заканчивается интернет-трафик и им приходится оплачивать дополнительные мегабайты.
В небе над городом появляется супергерой, готовый помочь горожанам бороться с лишними тратами. Он предлагает жителям тарифы Tele2 с безлимитным трафиком на социальные сети и мессенджеры. «В наши тарифы соцсети уже включены – доплаты вам не страшны», – заключает голос за кадром.
В апреле Tele2 запустила новую тарифную линейку «Мой Tele2», клиенты которой могут общаться в популярных социальных сетях (Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники») и мессенджерах (WhatsApp, Viber, «ТамТам») без расходования основного трафика. Когда абоненты тарифов «Мой Tele2», «Мой разговор», «Мой онлайн» и «Мой онлайн +» заходят в соцсети и мессенджеры с мобильного телефона (через браузер или приложение), обмен сообщениями, передача фото- и видеоконтента не тарифицируются. Пакет интернета расходуется только при открытии ссылок, которые ведут на внешние ресурсы, или совершении голосовых и видеовызовов через мессенджеры.
Новые рекламные ролики доступны на официальном канале Tele2.
Состав творческой группы:
Tele2
McCann
Bazelevs
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