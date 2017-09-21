Пресс-релизы: Супергерой Tele2 спасает пользователей соцсетей от переплат

21.09.2017, MForum.ru

Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, выпустил новые рекламные ролики, которые рассказывают о безлимитном трафике в социальных сетях и мессенджерах. В рекламе появился новый персонаж – супергерой, помогающий бороться с несправедливыми расходами.

Действие новых видеороликов происходит в мегаполисе: из-за пользования социальными сетями у жителей быстро заканчивается интернет-трафик и им приходится оплачивать дополнительные мегабайты.

В небе над городом появляется супергерой, готовый помочь горожанам бороться с лишними тратами. Он предлагает жителям тарифы Tele2 с безлимитным трафиком на социальные сети и мессенджеры. «В наши тарифы соцсети уже включены – доплаты вам не страшны», – заключает голос за кадром.

В апреле Tele2 запустила новую тарифную линейку «Мой Tele2», клиенты которой могут общаться в популярных социальных сетях (Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники») и мессенджерах (WhatsApp, Viber, «ТамТам») без расходования основного трафика. Когда абоненты тарифов «Мой Tele2», «Мой разговор», «Мой онлайн» и «Мой онлайн +» заходят в соцсети и мессенджеры с мобильного телефона (через браузер или приложение), обмен сообщениями, передача фото- и видеоконтента не тарифицируются. Пакет интернета расходуется только при открытии ссылок, которые ведут на внешние ресурсы, или совершении голосовых и видеовызовов через мессенджеры.

Новые рекламные ролики доступны на официальном канале Tele2.

Состав творческой группы:

Tele2

Директор по маркетингу – Инна Походня

Руководитель департамента по развитию бренда и маркетинговым коммуникациям – Ирина Ключерева

Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций и рекламы – Кира Забара

McCann

Креативные директора – Шамиль Шарифьянов, Иван Петухов

Руководитель ТВ-продакшена – Константин Баландин

Директор по работе с клиентами – Дмитро Хмелевский

Старший менеджер по работе с клиентами – Инна Журавлева

Bazelevs

Режиссеры – Alex Kiesl и Steffan Uwe Hacker

Первый ассистент режиссера – Анна Осипанова

Исполнительный продюсер – Екатерина Ткаченко

Продюсер – Анна Шиманогова

Ассистент продюсера – Ксения Первушина

Постпродакшн продюсер – Иван Потемкин

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