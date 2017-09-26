Анонсы: Leagoo S8 Pro – 5,99-дюймовый дисплей 18:9 и 6 Гб ОЗУ

MForum.ru
26.09.2017,
Смартфоны Leagoo S8 и S8 Pro впервые стали героями новостей три месяца назад и теперь пришло время официального анонса. По информации с официального сайта S8 Pro будет оснащен дисплеем диагональю 5,99 дюйма и соотношением сторон 18: 9 FHD + (2160x1080 точек), 6 ГБ оперативной памяти, 2,6 ГГц 8-ядерным процессором и двойной камерой с сенсорами Samsung и OV. Официальная цена Leagoo S8 Pro составит $299,99.
В качестве более доступной альтернативы выступает Leagoo S8, построенный на базе чипсета MT6750T. Спецификации этого смартфона включают в себя 5,72-дюймовый дисплей разрешением 1440x720 точек (соотношение сторон также 18:9), 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 3050 мАч. Тыловая и фронтальная камеры новинки сдвоенные, на задней панели размещена связка из 13 и 2 Мп сенсоров, на передней панели – 8+2 Мп. Цена Leagoo S8 составит $169,99. Прием предварительных заказов начинаются 28 сентября, при раннем предзаказе предоставляется скидка $50.
© Антон Печеровый,
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