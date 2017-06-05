MForum.ru
05.06.2017,
За последние несколько лет мобильные устройства с тали заметно крупнее и сейчас смартфоны с экраном диагональю 6 дюймов не кажутся чем-либо удивительным. Однако такая тенденция устраивает далеко не всех, поэтому спрос на компактные смартфоны весьма стабилен. Причем особенно интересны устройства, совмещающие стандартную диагональ экрана с компактными габаритами. Например, Leagoo M5 Edge.
Конечно, речь не идет о габаритах сравнимых с iPhone 4, но Leagoo M5 Edge с 5-дюймовым экраном действительно получился достаточно компактным. Размеры этой новинки составляют 140,1x68,3х8,5 мм (для сравнения у iPhone 7 с 4,7-дюймовым дисплеем размеры составляют 138,3х67,1х7,1 мм). В части спецификаций Leagoo M5 Edge достаточно бюджетен – экран разрешением 1280х720 точек (с 2,5D-стеклом), чипсет MediaTek MT6737, 2 Гб ОЗУ и 16 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. На задней панели Leagoo M5 Edge разместилась 13 Мп камера, на передней панели – камера разрешением 8 Мп. Также в наличии сканер отпечатка пальцев. ОС – FreeMe OS 6.0 базирующаяся на Android 6.0 Marshmallow. Цена Leagoo M5 Edge – $99,99.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
20.09. [Новинки] Анонсы: Leagoo V1 разделит личные и рабочие данные / MForum.ru
11.07. [Новинки] Анонсы: Leagoo M5 – смартфон с пуленепробиваемым экраном / MForum.ru
24.04. [Новинки] Анонсы: Leagoo T3 – очередной китайский флагман на Mediatek Helio X20 / MForum.ru
28.03. [Новинки] Это интересно: Leagoo Elite 5 – LTE-смартфон с аккумулятором емкостью 4000 за $100 / MForum.ru
05.06. [Новинки] Анонсы: Moto Z2 Play будет доступен для предзаказа с 8 июня / MForum.ru
05.06. [Новинки] Анонсы: LG X500 c 13 Мп камерой и аккумулятором 4500 мАч представлен официально / MForum.ru
05.06. [Новинки] Анонсы BQ-5201 Space - первый 8-ядерный смартфон в линейке BQ / MForum.ru
05.06. [Новинки] Это интересно: Leagoo M5 Edge претендует на звание самого компактного 5-дюймового смартфона / MForum.ru
02.06. [Новинки] Анонсы: ZTE nubia Z17 сочетает Snapdragon 835 и 8GB ОЗУ / MForum.ru
01.06. [Новинки] Это интересно: На Computex представлен прототип ноутбука с настольной Windows 10 на базе Snapdragon 835 / MForum.ru
01.06. [Новинки] Анонсы: Huawei MediaPad M3 Lite 10 – планшет на базе Snapdragon 435 / MForum.ru
01.06. [Новинки] Компоненты: Samsung анонсировала планы по переходу на 4 нм техпроцесс / MForum.ru
31.05. [Новинки] Это интересно: Раскрыты подробности об Essential Phone / MForum.ru
30.05. [Новинки] Анонсы: Планшетный компьютер ZenPad 3S 8.0 представлен официально / MForum.ru
30.05. [Новинки] Слухи: Moto E4 Plus и Moto E4 могут быть представлены 17 июля / MForum.ru
30.05. [Новинки] Слухи: LG G7 – флагман 2018 на базе Snapdragon 845 / MForum.ru
29.05. [Новинки] Слухи: Oppo R11 и R11 Plus будут представлены 10 июня / MForum.ru
28.05. [Новинки] Анонсы: Alcatel Go Flip – «раскладушка» с LTE, 2,8-дюймовым экраном и 5 Мп камерой / MForum.ru
25.05. [Новинки] Анонсы: Vkworld Mix + станет самым доступным безрамочным смартфоном / MForum.ru
25.05. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Max 2 получил аккумулятор 5300 мАч / MForum.ru
24.05. [Новинки] Анонсы: Huawei Y6 2017 представлен официально / MForum.ru
24.05. [Новинки] Анонсы: Honor Band A2 – смарт-браслет с экраном и датчиком ЧСС / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: LG X venture – защищенный смартфон с QuickButton / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Honor 6A со Snapdragon 435 представлен официально / MForum.ru