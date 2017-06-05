Это интересно: Leagoo M5 Edge претендует на звание самого компактного 5-дюймового смартфона

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Это интересно: Leagoo M5 Edge претендует на звание самого компактного 5-дюймового смартфона

05.06.2017, MForum.ru

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За последние несколько лет мобильные устройства с тали заметно крупнее и сейчас смартфоны с экраном диагональю 6 дюймов не кажутся чем-либо удивительным. Однако такая тенденция устраивает далеко не всех, поэтому спрос на компактные смартфоны весьма стабилен. Причем особенно интересны устройства, совмещающие стандартную диагональ экрана с компактными габаритами. Например, Leagoo M5 Edge.

Это интересно: Leagoo M5 Edge претендует на звание самого компактного 5-дюймового смартфона

Конечно, речь не идет о габаритах сравнимых с iPhone 4, но Leagoo M5 Edge с 5-дюймовым экраном действительно получился достаточно компактным. Размеры этой новинки составляют 140,1x68,3х8,5 мм (для сравнения у iPhone 7 с 4,7-дюймовым дисплеем размеры составляют 138,3х67,1х7,1 мм). В части спецификаций Leagoo M5 Edge достаточно бюджетен – экран разрешением 1280х720 точек (с 2,5D-стеклом), чипсет MediaTek MT6737, 2 Гб ОЗУ и 16 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. На задней панели Leagoo M5 Edge разместилась 13 Мп камера, на передней панели – камера разрешением 8 Мп. Также в наличии сканер отпечатка пальцев. ОС – FreeMe OS 6.0 базирующаяся на Android 6.0 Marshmallow. Цена Leagoo M5 Edge – $99,99.

Это интересно: Leagoo M5 Edge претендует на звание самого компактного 5-дюймового смартфона

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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