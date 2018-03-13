Анонсы: Полноэкранный Leagoo Power 5 с АКБ 7000 мАч оценен в $229,99

MForum.ru
13.03.2018,
Демонстрация смартфона Leagoo Power 5 состоялась Всемирном мобильном конгрессе, который завершился совсем недавно. И вот эта новинка добралась до прилавков, где она получила ценник $229,99.
Leagoo Power 5 выполнен в актуальном формате 18:9, а за счет емкого аккумулятора обеспечивается длительное время автономной работы. Производитель даже предлагает фирменную технологию энергосбережения под названием RealPower, позволяющую на 25% увеличить время автономной работы относительно других смартфонов с аналогичным «железом». Для восполнения потраченной энергии служит быстрая зарядка 5В/5А. Спецификации Leagoo Power 5 включают в себя 5,99-дюймовый дисплей разрешением 2160х1080 точек, чипсет MediaTek MT6763, 6 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, сдвоенную тыловую камеру (13+2 Мп) и 13 Мп камеру на передней панели. ОС – базирующаяся на Android 8.1 оболочка LEAGOO 5.0 OS. Рекомендуемая розничная цена Leagoo Power 5 – $229,99.
© Антон Печеровый,
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