Это интересно: Leagoo KIICAA S8 станет первым смартфоном на базе MT6763

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Это интересно: Leagoo KIICAA S8 станет первым смартфоном на базе MT6763

22.06.2017, MForum.ru

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Китайская компания Leagoo известна как производитель недорогих устройств. Однако если верить свежим утечкам, она работает над смартфоном KIICAA S8, имеющим все шансы стать первым аппаратом на базе Mediatek MT6763.

Это интересно: Leagoo KIICAA S8 станет первым смартфоном на базе MT6763

На основе имеющихся изображений можно предположить, что внешне Leagoo KIICAA S8 будет похож на Samsung Galaxy S8 и получит экран с соотношением сторон 18:9 (диагональ 5,72 либо 5,99 дюйма, разрешение 1440х720 точек). Внутри Leagoo KIICAA S8 ожидается 4/6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти, сдвоенная тыловая камера и сканер отпечатка пальцев на задней панели. Возможно, аппарат выйдет в нескольких версиях, включая KIICAA S8 Lite и S8 Premium, что и объясняет отличия среди упоминающийся в утечках параметрах устройства. Цена Leagoo KIICAA S8 не должна превышать $300, появление аппарата на рынке ожидается в течении ближайших двух месяцев.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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