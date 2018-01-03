Слухи: Leagoo S9 Pro получит 6,21-дюймовый экран и впечатляющие характеристики

MForum.ru

Слухи: Leagoo S9 Pro получит 6,21-дюймовый экран и впечатляющие характеристики

03.01.2018, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

В интернете появились изображения смартфона Leagoo S9 Pro. Судя по фото, компания решила сменить источник вдохновения, отказавшись от устройств с узкими верхними рамками в пользу аппаратов похожих на iPhone X.

Слухи: Leagoo S9 Pro получит 6,21-дюймовый экран и впечатляющие характеристики

В части спецификаций в активе Leagoo S9 Pro ожидаются AMOLED-экран диагональю 6,21 дюйма, неанонсированный чипсет MediaTek Helio P40, 8 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 5000 мАч. Еще одной интересной особенностью Leagoo S9 Pro может стать размещенный под стеклом сканер отпечатка пальца.

Слухи: Leagoo S9 Pro получит 6,21-дюймовый экран и впечатляющие характеристики

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

26.09. [Новинки]  Анонсы: Leagoo S8 Pro – 5,99-дюймовый дисплей 18:9 и 6 Гб ОЗУ / MForum.ru

31.07. [Новинки]  Анонсы: Leagoo KIICAA – смартфон с аккумулятором 4050 мАч и сдвоенной камерой за $60 / MForum.ru

22.06. [Новинки]  Это интересно: Leagoo KIICAA S8 станет первым смартфоном на базе MT6763 / MForum.ru

05.06. [Новинки]  Это интересно: Leagoo M5 Edge претендует на звание самого компактного 5-дюймового смартфона / MForum.ru

20.09. [Новинки] Анонсы: Leagoo V1 разделит личные и рабочие данные / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 04:02 Apple-Zoom.com Тема: Как найти украденный / утерянный iPhone по IMEI-номеру? (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 275 276 277 278 279)
Проверим Ваш айфон за небольшую плату. Оплата только после проверки и получения отчета. Для тех, кто не желает бесконечно ждать бесплатных проверок. Спасибо.
01.01.2018 19:12 ABloud Тема: Статистика: Голос и текстинг уходят в мессенджеры (01.01.2018)
[Пресс-релиз]: В новогоднюю ночь абоненты "МегаФона" отправили 87 млн SMS, что на 33% ниже чем в прошлом году Сеть "МегаФона" справилась с пиковыми нагрузками в новогоднюю ночь без аварий и ...
31.12.2017 12:52 Fractals Тема: LTE: Tele2 запустила 4G/LTE в Кемеровской области (19.05.2016)
Обновите данные, уже и в Орджоникидзевском районе появилась сеть b3, Новобайдаевке, Мурманская, Белые дома, Абашево.
30.12.2017 14:51 андреевич Тема: Билайн А105 разблокировка (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 38 39 40 41 42)
дайте пожалуйста код сети на телефон билайн А105 232X-2ABGRU1 имей 865008016245836 зарание спасибо
28.12.2017 23:44 санд Тема: Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus
Сделала сбос в телефоне и набрала*#0011# но не помогла

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung GT-S5610

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Nokia 6700 classic

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung SGH-D780 DUOS

Nokia X2

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S5830

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Nokia 6303i classic

Samsung GT-S5380 Wave Y

Samsung SGH-X210

Nokia X2 Dual SIM

Nokia 8800

Samsung GT-C3782 Evan

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 7610

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-B5722

Nokia E71

Motorola T190

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia 3110 classic

Nokia 6300

Nokia 6233

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Motorola E398

Nokia 3310

Samsung GT-S3600

Nokia 8800 Gold Arte

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-S5300 Galaxy Pocket

LG KF300

Nokia 1600

Nokia N8

Sony Ericsson K530i

Nokia 1280

Новые описания

Новости

03.01. [Новинки] Слухи: Leagoo S9 Pro получит 6,21-дюймовый экран и впечатляющие характеристики / MForum.ru

28.12. [Новинки] Слухи: Nokia 1 может оказаться смартфоном с Android / MForum.ru

27.12. [Новинки] Это интересно: Zanco Tiny t1 – самый маленький в мире мобильный телефон / MForum.ru

26.12. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy J2 (2018) оценен в 7 990 рублей / MForum.ru

26.12. [Новинки] Анонсы: OPPO A83 получил 5,7-дюймовый дисплей 18:9 и сканер лица / MForum.ru

26.12. [Технологии] Компоненты: Qualcomm Snapdragon 670 – чипсет для смартфонов среднего класса / MForum.ru

26.12. [Новинки] Анонсы: Представлены Oppo A75/A75s с 6-дюймовыми дисплеями и 20 Мп селфи-камерами / MForum.ru

25.12. [Новинки] Анонсы: Gionee S10 Lite – 4 Гб ОЗУ и 16 Мп фронтальная камера / MForum.ru

25.12. [Новинки] Слухи: Sony H8266 станет первым смартфоном линейки Xperia с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти / MForum.ru

22.12. [Новинки]  Анонсы: Представлен Samsung Galaxy J7 Nxt с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти / MForum.ru

21.12. [Новинки] Слухи: 4G Nokia Feature Phone получил сертификат Bluetooth SIG / MForum.ru

21.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor 9 Lite с экраном 18:9 и четырьмя камерами / MForum.ru

21.12. [Новинки] Это интересно: AllCall Mix2 ориентирован на дополненную реальность / MForum.ru

20.12. [Новинки] Слухи: FCC раскрыла полные спецификации Nokia 9 / MForum.ru

19.12. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A8 и A8 Plus – смартфоны среднего уровня для любителей селфи / MForum.ru

19.12. [Новинки] Анонсы: Ulefone Power 3 с АКБ 6080 мАч представлен официально / MForum.ru

18.12. [Новинки] Слухи: Huawei MediaPad M5 с Kirin 960 дебютирует на CES 2018 / MForum.ru

18.12. [Новинки] Слухи: LG Pay дебютирует на смартфонах среднего класса, начиная с LG K10 (2018) / MForum.ru

14.12. [Новинки] Анонсы: Intex Elyte E6 – еще один недорогой смартфон для индийского рынка / MForum.ru

14.12. [Новинки] Анонсы: Panasonic Eluga I9 с 3 Гб ОЗУ оценен в $117 / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: