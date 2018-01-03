Слухи: Leagoo S9 Pro получит 6,21-дюймовый экран и впечатляющие характеристики

MForum.ru
03.01.2018,
В интернете появились изображения смартфона Leagoo S9 Pro. Судя по фото, компания решила сменить источник вдохновения, отказавшись от устройств с узкими верхними рамками в пользу аппаратов похожих на iPhone X.
В части спецификаций в активе Leagoo S9 Pro ожидаются AMOLED-экран диагональю 6,21 дюйма, неанонсированный чипсет MediaTek Helio P40, 8 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 5000 мАч. Еще одной интересной особенностью Leagoo S9 Pro может стать размещенный под стеклом сканер отпечатка пальца.
© Антон Печеровый,
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