Слухи: Leagoo S9 Pro получит 6,21-дюймовый экран и впечатляющие характеристики

03.01.2018, MForum.ru

В интернете появились изображения смартфона Leagoo S9 Pro. Судя по фото, компания решила сменить источник вдохновения, отказавшись от устройств с узкими верхними рамками в пользу аппаратов похожих на iPhone X.

В части спецификаций в активе Leagoo S9 Pro ожидаются AMOLED-экран диагональю 6,21 дюйма, неанонсированный чипсет MediaTek Helio P40, 8 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 5000 мАч. Еще одной интересной особенностью Leagoo S9 Pro может стать размещенный под стеклом сканер отпечатка пальца.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

Публикации по теме:

[Новинки] Анонсы: Leagoo S8 Pro – 5,99-дюймовый дисплей 18:9 и 6 Гб ОЗУ / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Leagoo KIICAA – смартфон с аккумулятором 4050 мАч и сдвоенной камерой за $60 / MForum.ru

[Новинки] Это интересно: Leagoo KIICAA S8 станет первым смартфоном на базе MT6763 / MForum.ru

[Новинки] Это интересно: Leagoo M5 Edge претендует на звание самого компактного 5-дюймового смартфона / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Leagoo V1 разделит личные и рабочие данные / MForum.ru