Анонсы: Leagoo KIICAA – смартфон с аккумулятором 4050 мАч и сдвоенной камерой за $60

MForum.ru
31.07.2017,
На AliExpress начались продажи смартфона Leagoo KIICAA, который производитель назвал «убийцей бюджетников». По основным параметрам этот смартфон мало отличается от своих собратьев, однако за счет сочетания чипсета MediaTek MT6580 и аккумулятора емкостью 4050 мАч время работы от одной зарядки может порадовать многих. Также как и поддержка ускоренной зарядки 5 В /1,5 А.
Основные характеристики Leagoo KIICAA включают в себя 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти, 5-дюймовый дисплей разрешением HD (1280x720 точек) и 2 Мп фронтальную камеры. Отдельно отметим сдвоенную тыловую камеру разрешением 8 Мп, сканер отпечатка пальцев со временем срабатывания 0,3 с (при разблокировке устройства) и Android 7.0 Nougat. Причем за счет цены $59,99 все это выглядит вполне привлекательно.
© Антон Печеровый,
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