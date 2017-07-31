Анонсы: Leagoo KIICAA – смартфон с аккумулятором 4050 мАч и сдвоенной камерой за $60

31.07.2017, MForum.ru

На AliExpress начались продажи смартфона Leagoo KIICAA, который производитель назвал «убийцей бюджетников». По основным параметрам этот смартфон мало отличается от своих собратьев, однако за счет сочетания чипсета MediaTek MT6580 и аккумулятора емкостью 4050 мАч время работы от одной зарядки может порадовать многих. Также как и поддержка ускоренной зарядки 5 В /1,5 А.

Основные характеристики Leagoo KIICAA включают в себя 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти, 5-дюймовый дисплей разрешением HD (1280x720 точек) и 2 Мп фронтальную камеры. Отдельно отметим сдвоенную тыловую камеру разрешением 8 Мп, сканер отпечатка пальцев со временем срабатывания 0,3 с (при разблокировке устройства) и Android 7.0 Nougat. Причем за счет цены $59,99 все это выглядит вполне привлекательно.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com, aliexpress.com

Публикации по теме:

[Новинки] Это интересно: Leagoo KIICAA S8 станет первым смартфоном на базе MT6763 / MForum.ru

[Новинки] Это интересно: Leagoo M5 Edge претендует на звание самого компактного 5-дюймового смартфона / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Leagoo V1 разделит личные и рабочие данные / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Leagoo M5 – смартфон с пуленепробиваемым экраном / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Leagoo T3 – очередной китайский флагман на Mediatek Helio X20 / MForum.ru