Проблемы: Сеть МТС выключат в Туркменистане

29.09.2017, MForum.ru

Компания сообщает о приостановке работы в Туркменистане с 00 часов 29 сентября 2017 года. Основной причиной названы действия госкомпании "Туркментелеком", которая отключила услуги МГ и МН связи и услуги доступа в интернет.

МТС "продолжает вести переговоры" с регуляторами Туркменистана, пытаясь получить разрешения на использование частот, а также о "выделении государственными органами и государственными компаниями Туркменистана" иных ресурсов, необходимых для предоставление услуг связи. Вот, что получается в странах, где слишком много государства. Казалось бы, ну какие еще "ресурсы" могут быть нужны МТС для оказания услуг сотовой связи. Оказывается нужны, если организовывать связь в стране так, чтобы без "контролеров" в виде госконтор невозможно было бы оказывать услуги связи населению. В итоге 1.7 млн жителей Туркмении будут без связи.

Нехорошая тенденция, особенно на фоне недавних заявлений Минкомсвязи и Роскомнадзора в отношении зарубежных соцсетей и мессенджеров. Начинается с LinkedIn, а завершится отключением связи и интернета?

Финансовый ущерб для МТС не так велик, доля заработков Туркменистане составляла лишь немногим более 1% (1.15% выручки и 1,06% в OIBDA), а вот репутационный ущерб, несомненно имеет место. Только-только компания оправилась от узбекской истории и вот опять...

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