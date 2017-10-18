Анонсы: Microsoft Surface Book 2 – ноутбук со съемным экраном

MForum.ru

Анонсы: Microsoft Surface Book 2 – ноутбук со съемным экраном

18.10.2017, MForum.ru

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Microsoft представила обновленную версию своего флагманского ноутбука - Surface Book 2. Новинка получила обновленный дизайн, свежее «железо», расширенный набор коммуникационных интерфейсов и больше время автономной работы. Выпускаться Microsoft Surface Book 2 будет в двух размерах – 13,5 и 15 дюймов.

Анонсы: Microsoft Surface Book 2 – ноутбук со съемным экраном

Разрешение экрана 13,5-дюймовой модели - 3000x2000 точек, 15-дюймовой - 3240x2160 точек. Основа аппаратной платформы 13,5-дюймовой версии – процессор Core i5-7300U (Kaby Lake) или Core i7-8650U (Coffee Lake), для 15-дюймового устройства доступен лишь топовый вариант с Core i7-8650U. С точки зрения графики 13,5-дюймовый Microsoft Surface Book 2 может порадовать либо встроенными в соответствующие процессоры Intel HD 620 (Kaby Lake) / Intel UHD 620 (Coffee Lake), либо дискретным видео NVIDIA GeForce GTX 1050 (2 ГБ). Для 15-дюймовой модели в качестве дискретного видеоадаптера используется NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ).

Обе версии Microsoft Surface Book 2 оснащены SSD-накопителями емкостью 256/512/1024 Гб и ОЗУ объемом 8 / 16 Гб (LPDDR3, 1866 МГц). Также в активе новинок присутствуют два порта USB-A 3.0, один порт USB-C, слот для карт SD, разъем до наушников и фирменный разъем Surface. В тоже время поддержка Thunderbolt отсутствует. Время автономной работы в режиме воспроизведения видео – 17 часов с подключенной док-станцией (в режиме планшета – 5 часов). Цена Microsoft Surface Book 2 начинается от $1499 за 13,5-дюймовую модель и от $2499 за 15-дюймовую. Прием предварительных заказов стартует 9 ноября, отгрузка устройств начнется 16 ноября.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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