Программы лояльности: Пользователям банковских карт МегаФон обещают кэшбэк при покупке через Apple Pay

08.11.2017, MForum.ru

Условия пользования программой кэшбэка несколько замороченные - во первых, из каждых трех покупок кэшбэк обещают начислить только на одну, на третью. Во-вторых, кэшбэк обещан в размере 20%, но общая сумма возврата не превысит 1500 руб. в месяц, так что существенной экономии на покупках программа не обещает.

Нельзя не отметить приятное отличие мегафоновского подхода к теме - у карты единый счет с телефоном, то есть при использовании Apple Pay средства списываются со счета мобильного телефона, а кэшбэк зачисляется на этот счет.

В МегаФон говорят о более 1 млн выданных карт, общая сумма транзакций по ним составила 9 млрд рублей за 1H2017. Эмитент карт - "банк Раунд" (бывший "Ферробанк") с небольшими активами, карманная структура холдинга "Метеллоинвест".

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