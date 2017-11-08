Программы лояльности: Пользователям банковских карт МегаФон обещают кэшбэк при покупке через Apple Pay

MForum.ru
08.11.2017,
Условия пользования программой кэшбэка несколько замороченные - во первых, из каждых трех покупок кэшбэк обещают начислить только на одну, на третью. Во-вторых, кэшбэк обещан в размере 20%, но общая сумма возврата не превысит 1500 руб. в месяц, так что существенной экономии на покупках программа не обещает.
Нельзя не отметить приятное отличие мегафоновского подхода к теме - у карты единый счет с телефоном, то есть при использовании Apple Pay средства списываются со счета мобильного телефона, а кэшбэк зачисляется на этот счет.
В МегаФон говорят о более 1 млн выданных карт, общая сумма транзакций по ним составила 9 млрд рублей за 1H2017. Эмитент карт - "банк Раунд" (бывший "Ферробанк") с небольшими активами, карманная структура холдинга "Метеллоинвест".
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© Алексей Бойко,
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[Пресс-релизы]: Владельцы банковских карт МегаФона получат до 20% cashback при покупке через Apple Pay
08 ноября, Москва. Воспользовавшись банковской картой МегаФона и оплатив товары или услуги с помощью устройств Apple, клиент получает cashback* в размере 20% на каждую третью покупку. Сумма возврата потраченных средств не может превышать 1500 рублей в месяц.
Отличие карты МегаФона заключается в том, что у нее единый счет с мобильным телефоном, то есть при работе с платежной системой Apple денежные средства будут списываться со счета мобильного телефона. Это еще одно преимущество использования карты МегаФона в привязке к Apple Pay.
«Мы постоянно запускаем новые выгодные предложения для владельцев наших банковских карт и особое внимание уделяем самым современным технологиям и цифровым сервисам. С картами МегаФона вы можете получить максимум от вашего смартфона: теперь к кэшбэку мегабайтами добавился еще 20% кэшбэк для тех, кто пользуется Apple Pay с помощью нашей банковской карты», - прокомментировал Ян Кухальский, директор по новым бизнесам и партнерствам компании «МегаФон».
Банковскую карту «МегаФон» представил осенью 2016-го года и в течение года было выдано более миллиона карт. По итогам первого полугодия 2017 года общая сумма транзакций составила 9 миллиардов рублей.
Эмитентом банковских карт «МегаФона является ООО «банк Раунд», генеральная лицензия ЦБ РФ №2506 от 14 ноября 2012 года. Информация о лимитах совершения операций на
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