Мобильное ТВ: Доступ к видеосервису MEGOGO получили пользователи мобильного приложения "Билайн ТВ"

[Пресс-релизы]: Пользователи мобильного приложения «Билайн ТВ» получили доступ к контенту видеосервиса MEGOGO

8 ноября 2017 года, Москва. ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и русскоязычное интерактивное телевидение нового поколения MEGOGO объявляют о старте стратегического сотрудничества. В рамках первого этапа взаимодействия мобильным абонентам «Билайн» - пользователям приложения «Билайн ТВ» - на всей территории России открывается доступ к подписному контенту видеосервиса.

Пользователям будет предоставлен trial-период – первые 14 дней использования нового продукта бесплатно. С 15го дня стоимость суточной подписки на контент, включающий фильмы, сериалы и мультфильмы от MEGOGO, составит 11 рублей c учетом НДС. При этом плата за услугу осуществляется со счета телефона.

Сервис доступен мобильным абонентам «Билайн» в приложении «Билайн ТВ» (12+) на смартфонах и планшетах на базе операционных систем iOS версий 6+ или Android версий 4+. Техническая интеграция и поддержка проекта будет осуществляться силами оператора и видеосервиса.

Директор по развитию медиа бизнеса ПАО «ВымпелКом» Мария Ситковская: «По результатам 2016 года, на фоне общего роста видео по запросу, самый быстрый темп роста демонстрирует выручка от подписки. Отмечая эту тенденцию, мы приняли решение интегрировать видеосервис партнера в наше мобильное приложение «Билайн ТВ», чтобы понять, насколько подписка будет востребована у нашей аудитории. Мы рассчитываем, что контент MEGOGO привлечет новых пользователей и сделает более разнообразным опыт для текущих. По результатам пилотного проекта мы будем принимать решение о развитии сотрудничества».

Виктор Чеканов, генеральный директор MEGOGO в России: «Выбор модели монетизации, контентное наполнение, ценообразование - были для нас наиболее чувствительными и важными при формировании предложения, потому что для пользователя, привыкшего к существующему мобильному сервису, любое нововведение должно быть максимально комфортным и безболезненным».