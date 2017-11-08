Мобильное ТВ: Доступ к видеосервису MEGOGO получили пользователи мобильного приложения "Билайн ТВ"

MForum.ru
08.11.2017,
Первые две недели сервис бесплатен, затем цена суточной подписки составит 11 рублей (с НДС), которые будут сниматься со счета телефона.
Сервис доступен всем пользователям приложения "Билайн ТВ" на территории России. Возрастное ограничение - от 12 лет. Технологическое - платформы iOS, начиная с 6-й версии, или Android c 4-й. Пока что это пилотный проект, за который в "ВымпелКом" отвечает Мария Ситковская.
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Пресс-релиз компании ВымпелКом - в комментариях под текстом
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© Алексей Бойко,
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[Пресс-релизы]: Пользователи мобильного приложения «Билайн ТВ» получили доступ к контенту видеосервиса MEGOGO
8 ноября 2017 года, Москва. ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и русскоязычное интерактивное телевидение нового поколения MEGOGO объявляют о старте стратегического сотрудничества. В рамках первого этапа взаимодействия мобильным абонентам «Билайн» - пользователям приложения «Билайн ТВ» - на всей территории России открывается доступ к подписному контенту видеосервиса.
Пользователям будет предоставлен trial-период – первые 14 дней использования нового продукта бесплатно. С 15го дня стоимость суточной подписки на контент, включающий фильмы, сериалы и мультфильмы от MEGOGO, составит 11 рублей c учетом НДС. При этом плата за услугу осуществляется со счета телефона.
Сервис доступен мобильным абонентам «Билайн» в приложении «Билайн ТВ» (12+) на смартфонах и планшетах на базе операционных систем iOS версий 6+ или Android версий 4+. Техническая интеграция и поддержка проекта будет осуществляться силами оператора и видеосервиса.
Директор по развитию медиа бизнеса ПАО «ВымпелКом» Мария Ситковская: «По результатам 2016 года, на фоне общего роста видео по запросу, самый быстрый темп роста демонстрирует выручка от подписки. Отмечая эту тенденцию, мы приняли решение интегрировать видеосервис партнера в наше мобильное приложение «Билайн ТВ», чтобы понять, насколько подписка будет востребована у нашей аудитории. Мы рассчитываем, что контент MEGOGO привлечет новых пользователей и сделает более разнообразным опыт для текущих. По результатам пилотного проекта мы будем принимать решение о развитии сотрудничества».
Виктор Чеканов, генеральный директор MEGOGO в России: «Выбор модели монетизации, контентное наполнение, ценообразование - были для нас наиболее чувствительными и важными при формировании предложения, потому что для пользователя, привыкшего к существующему мобильному сервису, любое нововведение должно быть максимально комфортным и безболезненным».
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