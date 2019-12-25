ТВ: Аудитория Билайн ТВ превысила 1 млн пользователей

25.12.2019, MForum.ru

Успешно развивается сервис Билайн ТВ, сообщает компания, в частности активная аудитория за год выросла почти на 30%. В абсолютном выражении число пользователей превысило 1 млн. Если же подсчитать совокупную месячную аудиторию, включая пользователей предыдущих версий, то Билайн ТВ сейчас пользуется более 2 млн человек.

Обновленный сервис Билайн ТВ доступен на всех устройствах с операционными системами Android и iOS, на ряде телевизоров с функциональностью Smart TV, на компьютерах, а также на новых приставках Билайн ТВ. Чтобы пользоваться услугой Билайн ТВ не обязательно быть абонентом Билайн, услуга предоставляется в режиме OTT, то есть поверх любой сети, достаточно иметь мобильный или фиксированный интернет-доступ.

По статистике компании, более половины абонентов Билайн ТВ пользуются услугой с мобильных устройств. Второй по распространенности кейс - пользование ТВ-приставкой. Третье место делят те, кто пользуется Билайн ТВ с компьютера или Smart TV.



Такой результат частично "запрограммирован", компанией, которая с 2019 года провела частичное включение Билайн ТВ в тарифную линейку для пользователей мобильных устройств. Также помогает активное продвижение в digital-каналах.

Еще статистика: около 20% пользователей «Билайн ТВ» используют более чем одно устройство для просмотра ТВ и фильмов. Билайн ТВ позволяет подключить до 5 устройств, чтобы смотреть фильмы или ТВ на разных экранах: на смартфоне, планшете, ТВ-приставке или телевизоре с функцией Smart TV. Начать смотреть фильм можно в пути, а досмотреть с того же месте дома. Это удобно, как и возможность просмотра архива программ.

Несмотря на падение интереса к линейному ТВ, самый большой объем потребленного контента приходится на ТВ-каналы (в пакете более 300 каналов). Также растет пользование подписками на сервисы партнеров, таких как ivi, Amediateka, ViP Play, START и МУЛЬТ.

Согласно внутренним данным, в топ-5 фильмов по покупкам у пользователей «Билайн ТВ» в 2019 году вошли такие фильмы, как «Крепкий орешек», «Планета обезьян: Война», «Алита: Боевой ангел», «Король Лев» и «Мстители: Финал». Суммарный объем контента в «Билайн ТВ» составляет более 25 000 единиц – это фильмы и мультфильмы от ведущих голливудских и российских студий: Walt Disney Pictures, Paramount Pictures, 20th Century Fox, Sony Pictures Entertainment, Централ Партнершип, Вольга, Базелевс, Парадиз.

В 2019 году сервис запустил рекомендации на основании Big Data и данных по смотрению в сервисе, что позволило увеличить среднее время пользования сервисом, количество покупок контента внутри сервиса, а также просматриваемого контента на одного пользователя. В «Билайн ТВ» можно создать до 5 индивидуальных профилей, что позволит учитывать персональные предпочтения разных членов семьи и защитить детей от нежелательного контента.

Исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса Билайн Джордж Хелд:

«Мы уделяем особое внимание развитию платформы собственных digital-решений Билайн. ТВ-направление является одним из приоритетных для компании. Мы видим, что обновленный сервис «Билайн ТВ» пользуется большим спросом как у абонентов Билайн, так и со стороны абонентов других операторов. В 2020 году мы планируем продолжить активно наращивать аудиторию, в частности, за счет запуска новых подписок и обновления продуктовых решений»

Директор по развитию медиа бизнеса Билайн Алексей Журавлев:

«Команда Билайн внимательно следит за трендами рынка и потребностями пользователей своего ТВ-сервиса. Цифра в 1 млн пользователей нашего обновленного сервиса подтверждает, что мы движемся в правильном направлении. В следующем году мы продолжим искать индивидуальный подход к каждому нашему абоненту»

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Пресс-релиз компании Билайн

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