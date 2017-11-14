Пресс-релиз: Абоненты «Билайн» в ноябрьские праздники стали еще больше путешествовать, пользоваться мобильным интернетом и смотреть кино в высоком качестве

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Пресс-релиз: Абоненты «Билайн» в ноябрьские праздники стали еще больше путешествовать, пользоваться мобильным интернетом и смотреть кино в высоком качестве

14.11.2017, MForum.ru

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14 ноября 2017 года, Москва. Абоненты «Билайн» в ноябрьские праздники стали чаще путешествовать и вдвое больше пользоваться мобильным интернетом, следует из данных внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом». При этом те из них, кто остался дома, активно смотрели остросюжетное кино и комедии.

В частности, с 1 по 5 ноября количество абонентов, путешествующих за границу, выросло на 8,7%, а количество тех, кто предпочел поездки по России в праздничные дни, выросло на 9,3%.

Самыми популярными странами для поездок в этот раз стали Беларусь, Казахстан, Украина, Турция, Германия, ОАЭ, Грузия, Китай, Италия, Испания. В прошлом году это были Беларусь, Казахстан, Украина, Германия, Турция, Грузия, Италия, Испания, Узбекистан, Таиланд.

Путешествуя за границей, клиенты «Билайн» все чаще пользовались различными интернет-сервисами. Потребление мобильного интернета в целом выросло на 121%, в то время как потребление голоса снизилось на 8%, а смс – на 30%. При этом в поездках по России абоненты пользовались голосовой связью на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Среди городов России наибольшим спросом в предпраздничные и праздничные дни пользовались Москва, Владимир, Санкт-Петербург, Тула, Воронеж, Краснодар, Тверь, Рязань, Калуга и Ростов, а в прошлом году – Москва, Владимир, Санкт-Петербург, Тула, Воронеж, Тверь, Рязань, Калуга, Краснодар и Казань.

Лидером по количеству жителей-путешественников традиционно стали Москва и Санкт-Петербург. Далее следуют Калининград, Смоленск, Приморский край, Ростов, Краснодар, Казань, Ставрополь и Барнаул.

Наибольшее количество жителей Москвы отправились на праздники в Беларусь, Украину, Турцию, Испанию и Германию, а Санкт-Петербурга – в Финляндию, Беларусь, Эстонию, Украину и Узбекистан. Среди российских городов жители столицы предпочли Калугу, Владимир, Тулу, Тверь и Рязань, а жители Питера – Москву, Тверь, Новгород, Псков и Петрозаводск.

В то же время некоторые абоненты «Билайн» предпочли остаться дома и провести время с близкими за просмотром интересных фильмов. По данным анализа big data, больше всего абонентов «Билайн ТВ» посмотрели фильм «Москва слезам не верит» по Первому, «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной Жемчужины», «Притяжение», «Любовь и голуби», а также «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца». Среди фильмов, купленных в прокате «Билайн ТВ», самыми популярными стали «Темная башня», «Дочь и мать ее», «Тачки 3», «Про любовь. Только для взрослых», «Планета обезьян: Война», «Босс-молокосос», «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», «Взрывная блондинка», «Гоголь. Начало», «Малыш на драйве».

Кроме того, пользователи приложения VEON имели возможность просматривать киноленты в HD-качестве совершенно бесплатно в канале «Фильмы от Билайн». Самыми популярными в праздничные выходные с 4 по 6 ноября стали «Лучшее предложение», «Притяжение», «Ледокол», «Горько», «Он-дракон», «Коллектор», «СуперБобровы», «Снежная Королева 2: перезаморозка», «Белка и стрелка» и «Выкрутасы».

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