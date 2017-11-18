Спутниковое ТВ: МТС сообщил о снижении цены на комплект спутникового ТВ

18.11.2017, MForum.ru

В рамках предложения МТС "Спутниковое ТВ больше не роскошь" абоненты теперь могут приобрести комплект для просмотра спутникового ТВ МТС за 3 тысячи рублей (2990 руб.). В плату входит возможность просмотра расширенного пакета программ без абонплаты в течение 1 месяца.

Акция распространяется на комплекты спутникового ТВ МТС с ТВ-приставкой и антенной 0.6 м. В стоимость комплекта включена абонплата за пакет "Базовый" и дополнительные пакеты "Детский" и "Взрослый". Всего 187 каналов, включая 33 HD-канала, 15 детских и 5 взрослых.

Идея акции - снизить барьер принятия решения для тех, кто хотел бы обновить комплект оборудования для подключения к спутниковому ТВ.

Акционное предложение будет действовать до 28 февраля 2018 года. Приобретать оборудование можно у сертифицированного дилера "Спутниковое ТВ МТС", у агентов дилера, в федеральных сетях, через сайт или по телефону 8 800 250 0890.

Комплект с антенной 0.9 м под акцию не попадает. При желании, антенну 0.9 м можно приобрести отдельно за 1700 рублей.

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