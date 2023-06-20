Спутниковое ТВ: МТС не отключала трансляцию российских ТВ каналов для абонентов спутникового ТВ

20.06.2023, MForum.ru

Сегодня в газете Ведомости можно прочесть, что МТС отключила вещание ряда каналов сптуникового ТВ своим абонентам. Поскольку каналы вещаются с использованием зарубежного спутника ABS-2 компании ABS (Asia Broadcast Satellite), высказывается предположение о том, что за всем этим стоят политические причины. Упрощенно, что это зарубежный партнер отключил вещание российского провайдера.

В МТС информацию не подтвердили, точнее опровергли. Оператор не планирует прекращать вещание российских каналов первого и второго мультиплексов, не ведет переговоров о прекращении вещания и, в целом, выполняет все лицензионные обязательства.

Проблемы эфирных помех, действительно, наблюдались. В последние две недели с ними сталкивались многие российские операторы. Эти проблемы "решаются на техническом уровне". При этом трансляция каналов мультиплекса продолжается.

МТС не подтверждает получение от партнера каких-либо требований на прекращение вещания мультиплексов.

Компания признает сложности с вещанием отдельных телеканалов, объясняя их некорректной работой "пятого транспондера" (так называют мощные телепередатчики спутников). МТС взаимодействует с провайдером услуг спутникового вещания с тем, чтобы восстановить качество трансляции.

В МТС пока что не планируют переход на другой спутник, поскольку еще есть варианты решить проблемы.

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теги: спутниковое ТВ МТС

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