Защита потребителей: ФАС заподозрила МТС в распространении недостоверной рекламы

MForum.ru

Защита потребителей: ФАС заподозрила МТС в распространении недостоверной рекламы

23.12.2016, MForum.ru

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В который уже раз за год МТС "засвечивается" в связи с недостоверной рекламой. Компания продолжает платить штрафы, выписываемые ей надзорными организациями и следовать своей рекламной политике. Вспоминает "А Васька слушает, да ест".

Сегодня Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в отношении МТС в связи с рекламным роликом, который предлагал подключить "Спутниковое ТВ" без платы за оборудование. В ролике, в частности, говорилось "оборудование за 0 рублей", что, по мнению ФАС, позволяло предположить, что комплект можно получить бесплатно. На самом деле, потребителям предлагалось оплатить предоставление доступа к спутниковому ТВ МТС, а также платить за предоставление оборудования.

Вывод ФАС выглядит естественным - речь идет о недостоверной информации, которую распространяла компания МТС в рекламных целях, вводя потребителей в заблуждение. А это нарушает ФЗ "О рекламе" (п.4 ч.3 ст.5).

Дело будет рассмотрено 18 января 2017 года.

Как думаете, поможет это? Станет ли МТС корректнее формулировать рекламные тезисы? Или это просто лишние расходы для оператора, которые он постарается переложить на плечи абонентов, например, в рамках "допуслуг" или поднятия цен? МТС уже многие месяцы уверенно лидирует в рейтинге недобросовестности операторов, составляемых в ОПИ.

© Алексей Бойко, Telegram, Сообщество 4G, MForum.ru

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