Защита потребителей: ФАС заподозрила МТС в распространении недостоверной рекламы

MForum.ru
23.12.2016,
В который уже раз за год МТС "засвечивается" в связи с недостоверной рекламой. Компания продолжает платить штрафы, выписываемые ей надзорными организациями и следовать своей рекламной политике. Вспоминает "А Васька слушает, да ест".
Сегодня Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в отношении МТС в связи с рекламным роликом, который предлагал подключить "Спутниковое ТВ" без платы за оборудование. В ролике, в частности, говорилось "оборудование за 0 рублей", что, по мнению ФАС, позволяло предположить, что комплект можно получить бесплатно. На самом деле, потребителям предлагалось оплатить предоставление доступа к спутниковому ТВ МТС, а также платить за предоставление оборудования.
Вывод ФАС выглядит естественным - речь идет о недостоверной информации, которую распространяла компания МТС в рекламных целях, вводя потребителей в заблуждение. А это нарушает ФЗ "О рекламе" (п.4 ч.3 ст.5).
Дело будет рассмотрено 18 января 2017 года.
Как думаете, поможет это? Станет ли МТС корректнее формулировать рекламные тезисы? Или это просто лишние расходы для оператора, которые он постарается переложить на плечи абонентов, например, в рамках "допуслуг" или поднятия цен? МТС уже многие месяцы уверенно лидирует в рейтинге недобросовестности операторов, составляемых в ОПИ.
© Алексей Бойко, Telegram, Сообщество 4G,
Публикации по теме:
25.10. [Краткие новости] Защита потребителей: «МегаФон» опережает «Билайн» и выходит на второе место в рейтинге недобросовестности операторов / MForum.ru
30.08. [Новости компаний] Защита потребителей: Обман в рекламе операторов, ориентированной на несовершеннолетних / MForum.ru
16.08. [Краткие новости] Защита потребителей: Обновление рейтинга недобросовестности операторов мобильной связи от ОПИ / MForum.ru
16.07. [Новости компаний] Защита потребителей / MForum.ru
18.06. [Новости компаний] MNP / MForum.ru
23.12. [Новинки] Анонсы: Tele2 обновила свой Tele2 Midi - теперь он Tele2 Midi LTE / MForum.ru
23.12. [Новинки] Это интересно: Google подтвердила анонс двух флагманских смарт-часов с Android Wear в начале 2017 года / MForum.ru
22.12. [Новинки] Обзор смартфона Senseit R450 – 4G под защитой / MForum.ru
22.12. [Новинки] Анонсы: Oukitel C5 Pro оценен в $75 / MForum.ru
22.12. [Новинки] Анонсы: LG представила Stylo 3 (Stylus 3), а также K10, K8, K4 и K3 следующего поколения / MForum.ru
21.12. [Новинки] Слухи: 12 января HTC представит что-то «for U» / MForum.ru
20.12. [Новинки] Анонсы: Экран ZUK Edge занимает 86,4% площади передней панели / MForum.ru
20.12. [Новинки] Слухи: Nokia Z2 Plus с 4 Гб ОЗУ замечена в Geekbench / MForum.ru
20.12. [Новинки] Слухи: Появились «официальные» рендеры Nokia C1 / MForum.ru
20.12. [Новинки] Анонсы: 8848 Phones представила смартфон за $2880 / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: LG G Pad III 10.1 представлен официально / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Power Bank 2 внешний аккумулятор емкостью 20 000 мАч оценен $22 / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: «Волшебный» Honor Magic представлен официально / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Highscreen Easy L/Pro – смартфоны с LTE и емким аккумулятором / MForum.ru
15.12. [Новинки] Анонсы: UMi Z – первый смартфон на базе MediaTek Helio X27 / MForum.ru
14.12. [Новинки] Слухи: Ha CES 2017 компания LG представит 6 новых смартфонов среднего уровня, а X power 2 – на MWC / MForum.ru
14.12. [Новинки] Анонсы: Nokia 150 и Nokia 150 DS – первые телефоны Nokia от HMD Global / MForum.ru
13.12. [Новинки] Анонсы: Самый быстрый Android-смартфон Le Pro3 со Snapdragon 821 будет продаваться в России за 25 тысяч рублей / MForum.ru
13.12. [Новинки] Мобильные платежи: Samsung Pay Mini не будет доступен на iOS, по крайней мере, на старте / MForum.ru
13.12. [Новинки] Слухи: Asus работает над ZenFone 3 Zoom с двойной тыловой камерой / MForum.ru