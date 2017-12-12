Слухи: Nokia 6 (2018) с экраном 18:9 появился в TENAA

12.12.2017, MForum.ru

В интернете появились новые данные о смартфоне Nokia 6 (2018), который отметился в архивах китайского регулятора TENAA. Судя по изображению новинки, она лишится фронтального сканера отпечатка пальца, зато получит экран с соотношением сторон 18:9. Напомню, продающаяся сейчас версия Nokia 6 оснащена дисплеем с соотношением сторон 16:9.

Кроме того, сенсорные кнопки под дисплеем будут заменены на их экранные эквиваленты. Дактилоскопический сенсор разместится на задней панели. В части «железа» в активе Nokia 6 (2018) ожидаются чипсет Snapdragon 630 или 660, 4 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти. Остальные подробности пока неизвестны.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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