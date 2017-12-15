Дайджест: МегаФон развивает LTE в метро, ВымпелКом снизил цены в внутрироссийском роуминге, московский Tele2 отчитался за год

15.12.2017, MForum.ru

МегаФон уже несколько месяцев, как ведет стройку в туннелях московского метрополитена. Наконец, компания сообщила о завершении работ вдоль всех перегонов кольцевой линии. Теперь по данным МегаФон LTE 800 доступен на всем протяжении Кольцевой линии. Заявленные скорости - до 10-20 Мбит/c. В 2018 году скорости должны вырасти до 100 Мбит/c, обещает оператор. Средний трафик абонентов МегаФон в Московском метро - 8.5 ТБ в день. Оператор намеревается обеспечить сигналом также перегоны веток ведущих от кольца к станциям, где есть стадионы ЧМ2018. Пока что LTE МегаФон есть на 77% подземных станций.

Это безусловно приятные новости. Монополию "Максимы Телеком" удалось разрушить и постепенно сервис WiFi в метро займет соответствующее его качеству место - последнее. Вместе с тем, МегаФону так и не удается решить проблему с постоянной перегрузкой сети на центральных станциях метро в ЧНН. Вчера, например, несмотря на наличие сигнала, невозможно было воспользоваться мобильным интернетом на станциях Лубянка, Пушкинская около 19 часов.

Стоимость 1 минуты разговора, 1 МБ интернета и 1 SMS теперь установлены в 2 рубля. При расходовании более 3 МБ интернет-трафика будет подключаться пакет мобильных данных - 110 МБ за 200 рублей в сутки. Тарифы действительны на всей территории РФ, не включая Чукотку.

По данным оператора, по размерам абонбазы он займет 10% московского рынка по итогам года - достойный результат, учитывая, что это исключительно абоненты 3G/LTE. Каждый 5-й абонент пришел к Tele2 c сохранением своего номера (по MNP). Монобрендовая сеть продаж оператора на основе франшизы - более 500 салонов. SIM-ки оператора можно приобрести в 15 тысячах точек продаж. Сеть построена на базе решения Ericsson с использованием диапазонов 800 МГц и 2.5-2.7 ГГц. Развитие сети 800 МГц возможно не во всей области, а только на 65% территории Московской области - это ограничения со стороны военных. В метро Tele2 обеспечивает связь 3G и LTE на 180 из 237 станций (75%), до конца года число станций с LTE увеличится еще на 10.

Tele2 запустила сеть LTE в Алтайском крае. Но пока что только в Бийске, в диапазоне b3 1800 МГц. До конца 2017 года оператор планирует запустить базовые станции LTE на части территории Барнаула, Новоалтайска и Первомайского р-на, в Рубцовске, Камне-на-Оби, Славгороде и Яровом. Всего будет установлено несколько десятков базовых станций.

Компания Ericsson получила 5-летний контракт Deutsche Telekom, согласно которому проведет модернизацию примерно половины оборудования инфраструктуры 2G/3G/LTE компании в Германии. Можно предположить, что на остальных рынках подряд получил другой вендор. Сеть будет модернизирована до уровня "готова к внедрению" 5G. К поставке намечены базовые станции Baseband 6630, а также решение Ericsson Network Manager и другие необходимые решения.

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