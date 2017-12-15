Дайджест: МегаФон развивает LTE в метро, ВымпелКом снизил цены в внутрироссийском роуминге, московский Tele2 отчитался за год

MForum.ru
15.12.2017,
МегаФон уже несколько месяцев, как ведет стройку в туннелях московского метрополитена. Наконец, компания сообщила о завершении работ вдоль всех перегонов кольцевой линии. Теперь по данным МегаФон LTE 800 доступен на всем протяжении Кольцевой линии. Заявленные скорости - до 10-20 Мбит/c. В 2018 году скорости должны вырасти до 100 Мбит/c, обещает оператор. Средний трафик абонентов МегаФон в Московском метро - 8.5 ТБ в день. Оператор намеревается обеспечить сигналом также перегоны веток ведущих от кольца к станциям, где есть стадионы ЧМ2018. Пока что LTE МегаФон есть на 77% подземных станций.
Это безусловно приятные новости. Монополию "Максимы Телеком" удалось разрушить и постепенно сервис WiFi в метро займет соответствующее его качеству место - последнее. Вместе с тем, МегаФону так и не удается решить проблему с постоянной перегрузкой сети на центральных станциях метро в ЧНН. Вчера, например, несмотря на наличие сигнала, невозможно было воспользоваться мобильным интернетом на станциях Лубянка, Пушкинская около 19 часов.
Стоимость 1 минуты разговора, 1 МБ интернета и 1 SMS теперь установлены в 2 рубля. При расходовании более 3 МБ интернет-трафика будет подключаться пакет мобильных данных - 110 МБ за 200 рублей в сутки. Тарифы действительны на всей территории РФ, не включая Чукотку.
По данным оператора, по размерам абонбазы он займет 10% московского рынка по итогам года - достойный результат, учитывая, что это исключительно абоненты 3G/LTE. Каждый 5-й абонент пришел к Tele2 c сохранением своего номера (по MNP). Монобрендовая сеть продаж оператора на основе франшизы - более 500 салонов. SIM-ки оператора можно приобрести в 15 тысячах точек продаж. Сеть построена на базе решения Ericsson с использованием диапазонов 800 МГц и 2.5-2.7 ГГц. Развитие сети 800 МГц возможно не во всей области, а только на 65% территории Московской области - это ограничения со стороны военных. В метро Tele2 обеспечивает связь 3G и LTE на 180 из 237 станций (75%), до конца года число станций с LTE увеличится еще на 10.
Tele2 запустила сеть LTE в Алтайском крае. Но пока что только в Бийске, в диапазоне b3 1800 МГц. До конца 2017 года оператор планирует запустить базовые станции LTE на части территории Барнаула, Новоалтайска и Первомайского р-на, в Рубцовске, Камне-на-Оби, Славгороде и Яровом. Всего будет установлено несколько десятков базовых станций.
Компания Ericsson получила 5-летний контракт Deutsche Telekom, согласно которому проведет модернизацию примерно половины оборудования инфраструктуры 2G/3G/LTE компании в Германии. Можно предположить, что на остальных рынках подряд получил другой вендор. Сеть будет модернизирована до уровня "готова к внедрению" 5G. К поставке намечены базовые станции Baseband 6630, а также решение Ericsson Network Manager и другие необходимые решения.
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[Пресс-релиз]: «МегаФон» первым запустил 4G в перегонах кольцевой линии Московского метро
Москва, 14 декабря 2017 года. Столичный «МегаФон» первым среди операторов сотовой связи обеспечил 4G все тоннели Кольцевой линии Московского метрополитена. Качественная связь и высокоскоростной интернет стандарта LTE-800 доступны всем обладателям соответствующих устройств в подземке.
Стабильный сигнал позволит абонентам московского «МегаФона» продолжать общение не только спустившись в метро, но и находясь в тоннеле между станциями Кольцевой линии. По статистике Столичного «МегаФона», более 70% клиентов пользуются смартфонами и другими мобильными устройствами в метро, причем наиболее востребован именно мобильный интернет.
«Кольцевая ветка Московского метро – одна из ключевых пересадочных линий подземки, где ежедневно проходят миллионы пассажиров. Поэтому приоритетным проектом в метро для нас было оснащение качественной 4G связью именно перегонов «кольца». Теперь можно не прерывать интернет-сессию, покидая платформу, а продолжать смотреть видео, общаться в социальных сетях или планировать дальнейший маршрут через приложения в своем смартфоне даже в тоннеле. Работы завершены, испытания показали средние скорости порядка 10-20 Мбит/с. В планах на следующий год повысить скорости до 100 Мбит/с», – комментирует Алексей Семёнов, директор Столичного филиала «МегаФона».
Абоненты «МегаФона» активно пользуются мобильным интернетом в Московском метрополитене – за последние четыре года трафик в подземке вырос в 4 раза. Сегодня ежедневно абоненты сети «МегаФона» в Московском метро принимают и отправляют около 8,5 ТБ данных. А на станциях-чемпионах по объему трафика – Курская, Чеховская и Арбатская – более 70% трафика проходит в сети 4G. «Мы прогнозируем многократный рост трафика в будущем году в связи с запуском 4G в перегонах, а также планируем к Чемпионату Мира по футболу 2018 года дополнительно обеспечить качественным сигналом 2G/3G/4G перегоны всех веток, ведущих от кольца к станциям, где находятся стадионы и фан-зоны этого грандиозного события», - добавляет Алексей Семёнов, директор Столичного филиала «МегаФона».
На текущий момент покрытие 2G/3G «МегаФона» есть на всех подземных и наземных станциях метрополитена. 4G обеспечено 77% подземных станций.
[Пресс-релиз]: Абоненты «Билайн» с 14 декабря смогут пользоваться доступной связью в поездках по России в сетях других операторов
14 декабря 2017 года, Москва. ПАО «ВымпелКом» запускает доступную тарификацию для абонентов-физических лиц всех тарифных планов в поездках по России при регистрации в сетях других операторов.
Стоимость 1 минуты разговора, 1Мб интернета и 1 смс теперь будет составлять 2 рубля. При расходовании более 3Мб интернет-трафика будет подключаться выгодный дата-пакет 110 Мб за 200 рублей в сутки. В настоящее время до 90% абонентов, пользующихся интернетом в поездках по России, являются пользователями пакетных тарифов, и пакетное потребление, при котором не нужно беспокоиться о расходах, для них является наиболее привычным. «Билайн» дает возможность абонентам потреблять трафик интернета по еще более низкой стоимости - всего 1,8 рубля в рамках пакета.
Ирина Лебедева, Вице-президент по маркетингу массового рынка ПАО «ВымпелКом», сказала: «Мы внимательно относимся к потребностям наших клиентов, и одной из ключевых из них является поддержание связи со своим домом в привычном объеме, независимо от того, где ты находишься. В преддверии новогодних праздников, когда особенно важно быть в постоянном контакте с близкими, мы создаем выгодные условия для общения абонентов в поездках по России при регистрации в сетях других операторов. Это стало возможным, благодаря нашей совместной продуктивной работе с ФАС России и взаимодействию с операторами-партнерами по вопросам снижения роуминговых ставок». ПАО «ВымпелКом» также делает еще один шаг в сторону абонентов, которые пользуются связью в сети «Билайн» в поездках по России, - с 14 декабря абоненты предоплатных тарифных в таких поездках смогут пользоваться дата-опциями «Хайвей» (*1). Ранее возможность пользования опцией на всей территории РФ в сети «Билайн» была только у абонентов со старшими опциями «Хайвей».
(*1) Исключение составляют Чукотский автономный округ, а также опции «Хайвей» для тарифов «ВСЕ», где территория действия определяется условиями тарифа.
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