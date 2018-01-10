CES 2018: Alcatel раскрыла подробности о линейке смартфонов 2018 года

MForum.ru
10.01.2018,
Компания TCL Communications, выпускающая смартфоны под брендом Alcatel, на CES 2018 рассказала о линейке смартфонов 2018 модельного года. Несмотря на то, что сами устройства официально представлены не были, информация оказалась интересной и подтвердила имевшие место «утечки».
Смартфоны Alcatel 2018 модельного года будут разделены на 3 серии: Alcatel 5, Alcatel 3 и Alcatel 1. Линейка Alcatel 5 позиционируется как «доступный премиум-уровень» и будет предлагать устройства с актуальными функциями, включая экраны с соотношением сторон 18:9 и разблокировку устройства с помощью распознавания лиц. Линейка Alcatel 3 будет включать более доступные устройства с набором «последних модных функций», таких как двойные камеры, премиальный дизайн и дисплеи с высоким разрешением. Самыми доступными станут устройства линейки Alcatel 1, адресованные тем, кто не может или не хочет покупать более дорогие смартфоны. Однако линейка Alcatel 1 также получит полноэкранные дисплеи (18:9), стильный дизайн и качественные материалы. Первым устройствами обновленного модельного ряда станут Alcatel 1x, Alcatel 3v и Alcatel 5, анонс которых ожидается на MWC 2018.
© Антон Печеровый,
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