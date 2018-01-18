Анонсы: Alcatel 3C с 6-дюймовым HD+ дисплеем представлен официально

MForum.ru
18.01.2018,
В рамках CES 2018 бренд Alcatel, принадлежащий компании TCL, объявил о планах представить новые смартфоны на MWC 2018. Речь шла о моделях Alcatel 5, Alcatel 3V и Alcatel 1X. Однако, не дождавшись выставки, производитель представил еще одну новинку – Alcatel 3C.
Аппарат относится к сегменту недорогих устройств. Приобрести Alcatel 3C можно будет за 130 евро. Однако, в соответствии с концепцией развития модельного ряда смартфонов производителя, Alcatel 3C получил экран с соотношением сторон 18:9 (диагональ 6 дюймов, разрешение – 1440х720 точек). Остальное достаточно скромно – чипсет MediaTek MT8321 (4 ядра, 1,3 ГГц), 1 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти, 8 Мп тыловая и 5 Мп фронтальная камеры. Дактилоскопический сенсор разместился на задней панели. Емкость аккумулятора Alcatel 3C составляет 3000 мАч, ОС – Android 7.0 Nougat. Выпускаться новинка будет в черном, синем и золотом вариантах. Изначально Alcatel 3C появится в Италии, позднее доберется до рынков остальных европейских стран.
© Антон Печеровый,
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