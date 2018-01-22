Слухи: Amazon France раскрыл спецификации Alcatel 5 и 3V

22.01.2018, MForum.ru

На CES 2018 компания TCL рассказала о планах по развитию торговой марки Alcatel на рынке смартфонов. Известно, что модельный ряд производителя в 2018 году будет представлен тремя сериями – 1,3 и 5. Анонс новинок ожидается на MWC 2018, однако подробности о них с завидной регулярностью просачиваются из различных источников.

Источником очередной утечки стал Amazon France, опубликовавший подробности о смартфонах Alcatel 5 и 3V. Первая из этих новинок получит 5,7-дюймовый дисплей разрешением HD+ (720x1440 точек, 18:9), 8-ядерный процессор, 3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. Емкость аккумулятора Alcatel 5 составит 3000 мАч, а версия ОС из коробки – Android Nougat. Новинку в различных цветах, включая черный и золотой, можно приобрести за €230.

Более доступный Alcatel 3V также оснащен дисплеем 18:9 (6 дюймов, при разрешении FullHD+), однако его аппаратная платформа несколько скромнее. В активе этой новинки присутствует 4-ядерный процессор, 2 Гб ОЗУ и 16 Гб встроенной памяти с возможностью расширения. Разрешение основного модуля тыловой камеры Alcatel 3V составит 12 Мп, вспомогательного – 2 Мп. Что интересно, Alcatel 3V будет работать под управлением Android Oreo уже из коробки. Цена – €189.99, новинка будет представлена в синем, черном и золотистом цветах. Начало продаж – 26 февраля, в день открытия Всемирного мобильного конгресса.