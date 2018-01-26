Розница: ВымпелКом объявляет Киберпонедельник

[Пресс-релиз]: Киберпонедельник в «Билайн» начнется в субботу 27 января

26 января 2018 года, Москва. ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявляет о снижении цен на ряд телефонов, планшетов и аксессуаров в офисах обслуживания, продаж и интернет-магазине «Билайн» с 27 по 31 января.

В рамках Киберпонедельника будут действовать скидки до 66% на смартфоны и планшеты, до 99% - на аксессуары.

Чтобы приобрести гаджеты и аксессуары по специальным ценам, не нужно ждать понедельника: Киберпонедельник в интернет-магазине, офисах обслуживания и продаж «Билайн» начнется в субботу 27 января в 00:00.

В распродаже участвует более 1600 наименований, включая более 160 моделей смартфонов и планшетов Samsung, Apple, LG, Alcatel, ZTE, Xiaomi и других брендов. Некоторые модели смартфонов Apple вы сможете приобрести со скидкой до 3000 рублей, а на отдельные смартфоны и планшеты Samsung скидка составит до 5000 и 3000 рублей соответственно.

Также в рамках Киберпонедельника в «Билайн» по специальным ценам можно приобрести умные часы, чехлы для телефонов, наушники, гарнитуры, карты памяти, зарядные устройства, защитные пленки, стекла для дисплеев мобильных устройств, кабели и другие товары.

Размер скидки варьируется в зависимости от модели.

Количество устройств и аксессуаров, на которые распространяются скидки, ограничено.

Более подробная информация доступна на сайте www.beeline.ru.