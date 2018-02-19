Слухи: ASUS Z01RD с чипсетом Snapdragon 845 замечен в AnTuTu

19.02.2018, MForum.ru

В популярном бенчмарке AnTuTu засветился смартфон ASUS Z01RD, обладающий флагманским набором спецификаций. «Сердцем» новинки является чипсет Snapdragon 845.

Объем оперативной памяти новинки составит 6 Гб, встроенной – 32 Гб. Диагональ экрана указана как 2246x1080 точек, что несколько отличается от других смартфонов. Но в любом случае, приведенные данные показывают, что речь идет о полноэкранном смартфоне оснащенным экраном с соотношением сторон близким к 18:9 (стандартное FullHD+ - 216x1080 точек). ОС –Android 8.0 Oreo. Набранный новинкой балл бенчмарка – 238129, что ниже показателей Galaxy S9 на базе Snapdragon 845 и ZTE Nubia NX606J. Скорее всего, ASUS Z01RD выйдет на прилавки в составе семейства Zenfone 5, а его анонс состоится уже в ближайшее время.