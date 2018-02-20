Анонсы: Alcatel A3 10 – недорогой 10-дюймовый планшет

MForum.ru
20.02.2018,
Под брендом Alcatel представлен планшетный компьютер Alcatel A3 10. Новинка относится к бюджетным устройствам – на индийском рынке Wi-Fi-версию устройства можно приобрести за 6 999 индийских рупий. Диагональ ISP-экрана Alcatel A3 10 составляет 10 дюймов, разрешение – 1280х800 точек.
Внутри Alcatel A3 10 нашлось место для чипсета MediaTek MT8127, 1 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD (объемом до 32 Гб) и аккумулятору емкостью 4060 мАч. Для видеосвязи и сэлфи предусмотрена камера разрешением 2 Мп, на задней панели разместилась 5 Мп камера. В части коммуникационных интерфейсов поддерживаются Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth v4.0. В наличии и стандартный 3.5 мм аудиоразъем, а также порт micro USB. Работает Alcatel A3 10 под управлением достаточно старой версии ОС Android - 5.0 Lillipop, при этом обновлений ждать не стоит.
Впрочем, новинка имеет и более продвинутый вариант с Android 7.0 Nougat на борту. Эта версия Alcatel A3 10 построена на базе чипсета MediaTek MT8735B и оснащена 2 Гб ОЗУ. Объем встроенной памяти составляет 16 Гб встроенной памяти, а емкость аккумулятора – 4600 мАч. Однако ключевое отличие этого варианта – поддержка VoLTE. Цена – 9 999 индийских рупий.
© Антон Печеровый,
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