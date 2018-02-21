LTE: МТС в Татарстане вернулась к анлиму

21.02.2018, MForum.ru

Не буду утверждать, что придумано что-то новенькое, но от этого ход не хуже, если говорить с маркетинговой точки зрения. МТС в Татарстане хочет привлечь абонентов на тарифы “Мой Безлимитище” и Smart. И для этого предлагает безлимитный доступ в сети LTE на 6 месяцев для всех, кто подключит бесплатную опцию “Безлимит в 4G”. Тем, кому опция понравится (или кто забудет ее отключить), через полгода она начнет обходиться по 90 руб.в месяц (3 рубля в сутки).

Мне нравятся такие ходы по продвижению услуг, как пример реализации win-win стратегии.

Оператор в выигрыше потому, поскольку кто-то ради полугода пользования LTE может приобрести устройство с поддержкой LTE. Или решит обзавестись симкой оператора по такому случаю. Кроме того, “распробовавшие” свободное пользование интернетом, абоненты в дальнейшем уже не смогут обходиться теми небольшими пакетами трафика, которыми они привычно пользуются сейчас - здесь мы имеем дело с типичным в определенных кругах “подсаживанием”. В данном случае абонентов подсаживают на иглу быстрого и условно бесплатного мобильного интернета.

В выигрыше и абоненты. Если вы пользуетесь смартфоном с поддержкой LTE в основном в зонах уверенного приема LTE (и являетесь пользователем указанных выше тарифов МТС), то можно существенно поменять привычный профиль пользования интернетом в пользу более активного потребления трафика, не увеличив при этом свои расходы. Только следите за остатком пакета, ведь во всех случаях, когда сеть почему-либо закинет вас в режим EDGE, 3G или WCDMA, трафик пойдет уже из пакета и может так статься, что вам придется докупать новый.

Можно было бы, конечно, посетовать, что такая акция перегрузит сеть, поскольку любители халявы сейчас начнут массово смотреть видосы, а то и кино. Но сеть LTE МТС в Татарстане, очевидно, недогружена и скорее всего примет рост нагрузки, не создавая массовые случаи ограничения доступной абонентам пропускной способности. По крайней мере, не в ближайшие месяцы. А там, глядишь, и срок в 6 месяцев истечет.

В общем, забавная акция, побольше бы таких.

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