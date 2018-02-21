LTE: МТС в Татарстане вернулась к анлиму

MForum.ru
21.02.2018,
Не буду утверждать, что придумано что-то новенькое, но от этого ход не хуже, если говорить с маркетинговой точки зрения. МТС в Татарстане хочет привлечь абонентов на тарифы “Мой Безлимитище” и Smart. И для этого предлагает безлимитный доступ в сети LTE на 6 месяцев для всех, кто подключит бесплатную опцию “Безлимит в 4G”. Тем, кому опция понравится (или кто забудет ее отключить), через полгода она начнет обходиться по 90 руб.в месяц (3 рубля в сутки).
Мне нравятся такие ходы по продвижению услуг, как пример реализации win-win стратегии.
Оператор в выигрыше потому, поскольку кто-то ради полугода пользования LTE может приобрести устройство с поддержкой LTE. Или решит обзавестись симкой оператора по такому случаю. Кроме того, “распробовавшие” свободное пользование интернетом, абоненты в дальнейшем уже не смогут обходиться теми небольшими пакетами трафика, которыми они привычно пользуются сейчас - здесь мы имеем дело с типичным в определенных кругах “подсаживанием”. В данном случае абонентов подсаживают на иглу быстрого и условно бесплатного мобильного интернета.
В выигрыше и абоненты. Если вы пользуетесь смартфоном с поддержкой LTE в основном в зонах уверенного приема LTE (и являетесь пользователем указанных выше тарифов МТС), то можно существенно поменять привычный профиль пользования интернетом в пользу более активного потребления трафика, не увеличив при этом свои расходы. Только следите за остатком пакета, ведь во всех случаях, когда сеть почему-либо закинет вас в режим EDGE, 3G или WCDMA, трафик пойдет уже из пакета и может так статься, что вам придется докупать новый.
Можно было бы, конечно, посетовать, что такая акция перегрузит сеть, поскольку любители халявы сейчас начнут массово смотреть видосы, а то и кино. Но сеть LTE МТС в Татарстане, очевидно, недогружена и скорее всего примет рост нагрузки, не создавая массовые случаи ограничения доступной абонентам пропускной способности. По крайней мере, не в ближайшие месяцы. А там, глядишь, и срок в 6 месяцев истечет.
В общем, забавная акция, побольше бы таких.
+
Подписывайтесь на Telegram-канал автора, посвященный телекому и ИТ
+ +
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
29.11. [Новости компаний] Акции: МТС предлагает бесплатную связь при подключении на тарифы Smart / MForum.ru
18.11. [Краткие новости] Спутниковое ТВ: МТС сообщил о снижении цены на комплект спутникового ТВ / MForum.ru
01.11. [Новости компаний] Программы лояльности: МТС предлагает "откаты" за покупку популярных смартфонов / MForum.ru
06.09. [Новости компаний] Пресс-релизы: МТС готовится к выкупу собственных акций и АДА / MForum.ru
19.07. [Новости компаний] Пресс-релизы: VEON делает интернет удобным. Уже в Google Play и скоро в App Store! / MForum.ru
21.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты цены Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact / MForum.ru
21.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты все подробности о Samsung Galaxy S9 / MForum.ru
20.02. [Новинки] Анонсы: Alcatel A3 10 – недорогой 10-дюймовый планшет / MForum.ru
20.02. [Новинки] Слухи: Nokia 4 может быть представлен на MWC 2018 / MForum.ru
19.02. [Новинки] Слухи: Подробности о Samsung Galaxy Tab S4 появились накануне MWC 2018 / MForum.ru
19.02. [Новинки] Слухи: ASUS Z01RD с чипсетом Snapdragon 845 замечен в AnTuTu / MForum.ru
16.02. [Новинки] Это интересно: Samsung патентует способ измерения артериального давления для смарт-часов / MForum.ru
15.02. [Новинки] Слухи: HTC Desire 12 может быть представлен на MWC 2018 / MForum.ru
15.02. [Новинки] Слухи: Nokia 7 Plus и Nokia 1 замечены на рендерах / MForum.ru
14.02. [Новинки] Анонсы: На MWC 2018 LG покажет Vision AI для смартфонов / MForum.ru
14.02. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Huawei Mediapad M5 и M5 Pro / MForum.ru
13.02. [Новинки] Слухи: Спецификации Xiaomi Redmi Note 5 и Redmi Note 5 Pro стали известны накануне анонса / MForum.ru
13.02. [Общество] Это интересно: В 4 квартале 2017 года HMD Global (Nokia) продала больше смартфонов, чем Google, HTC, OnePlus и Sony / MForum.ru
13.02. [Новинки] Слухи: На MWC 2018 компания Archos привезет 3 бюджетных смартфона / MForum.ru
12.02. [Новинки] Слухи: Стали известны спецификации Meizu E3 / MForum.ru
12.02. [Новинки] Анонсы: Смартфоны ASUS Zenfone 5 будут представлены на MWC 2018 / MForum.ru
09.02. [Новинки] Это интересно: LG запатентовала складной смартфон с тремя экранами / MForum.ru
08.02. [Новинки] Анонсы: Invens анонсировал 3 недорогих смартфона / MForum.ru
08.02. [Новинки] Слухи: На MWC 2018 представят ZTE Blade V9 с экраном 18:9 и Snapdragon 450 / MForum.ru
07.02. [Новинки] Слухи: В TENAA замечены 4 новых смартфона Huawei со сдвоенными камерами / MForum.ru