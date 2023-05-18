Дивиденды: МТС обещает дивиденды в размере 34,29 руб на акцию за 2022 год

18.05.2023, MForum.ru

Это рекомендации Совета директоров, которые еще предстоит утвердить общему собранию 18 июня 2022 года, что, в общем-то является технической процедурой.

Выплаты должны достичь 67,2 млрд рублей или 34,29 руб на одну обыкновенную именную акцию МТС с номиналом 0,1 рубля. Дата закрытия реестра - 29 июня 2023 года.

МТС продолжает радовать акционеров дивидендами, несмотря на то, что компания немало инвестирует в развитие. За год акции выросли примерно на 20%, с учетом дивидендов может получиться совсем симпатично.

Текущая цена акции - 293,1 руб, изменение за год - 20,62%, чистый долг - 486 млрд руб, чистая прибыль 33,4 млрд, выручка - 541,75 млрд руб.

пресс-релиз МТС

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теги: МТС дивиденды

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