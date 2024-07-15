Дивиденды: Совет директоров МегаФона рекомендовал дивиденды - 24,2 рубля на акцию

15.07.2024, MForum.ru

Совет директоров МегаФона рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам января-июня 2024 в размере 24,2 руб. на обыкновенную акцию. Это потребует от компании 15 млрд руб. Отсечка реестра намечена на 27 августа. Об этом рассказывает КоммерсантЪ со ссылкой на данные о раскрытии информации.

Выручка МегаФон в 2023 году – 444 млрд руб., чистая прибыль – 39,9 млрд. руб. По итогам 2023 года оператор направил на выплату дивидендов 13 млрд руб., по 20,97 на акцию.

На днях МТС объявил о решении годового собрания, согласно которому компания выплатит дивиденды по итогам 2023 года в размере 68,6 миллиарда рублей или 35,00 рублей на одну обыкновенную именную акцию. Отсечка - 16 июля.

Можно вспомнить, что по итогам 2022 года МТС принимала решение выплатить 67,2 млрд рублей или 34,29 руб на одну именную акцию МТС.

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теги: МегаФон дивиденды

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